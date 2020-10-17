Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı

Antalya’da 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın, 2. kata da sıçradı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu söndürülürken, 1. katta bulunan ve dumandan etkilenen köpek de itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gençlik Mahallesi 1317 sokakta bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. katta yaşayan Endise A. evde olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanları gören ve kokuyu duyan apartman sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale çalışmalarını sürdürürken yangın 2. kata sıçradı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu söndürülürken, 1. katta bulunan ve dumandan etkilenen köpeğinde de itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangında, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Yoğun dumandan etkilenen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının ilk belirlemelere göre 1. katın elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

