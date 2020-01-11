Ev yangınında engelli genç son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında evde tek başına kalan engelli genç son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi’nde müstakil bir evde sobadan yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evde tek başına bulunan ve engelli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin Al Aliyye’yi kurtardı. Dumandan etkilenen engelliye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında evin içindeki malzemeler zarar görürken, soruşturma sürüyor.

