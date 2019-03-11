Ev yangınında itfaiye eri düğün parasını yanmaktan kurtardı (Yeniden)

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Özay ailesinin yaşadığı ev, ahır ve samanlık çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, aile bireyleri kontrol için hastaneye kaldırıldı. Yangında, Emre Özay'ın düğünü için biriktirdiği 16 bin TL para itfaiye ekibi tarafından zarar görmeden kurtarılarak teslim edildi. Yangın, saat 23.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Özay'ın (59) eşi Makbule (56) ve oğlu Emre Özay ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangını fark eden Yusuf Özay, eşi ve oğlunu da alarak dışarı çıktı. Durum, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Aile, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvanı da yangından zarar görmeden dışarı çıkardı. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Mahalleli endişe içinde yangını izlerken, ağlayan Makbule Özay'ı teskin etmeye çalıştı. Polis, yangının olduğu sokakta toplanan meraklı kalabalığı da bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yusuf, Makbule ve Emre Özay tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. DÜĞÜN İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ 16 BİN TL'Yİ İTFAİYE KURTARDI Bu arada evin sahibi Yusuf Özay, yangın sırasında oğlu Emre Özay'ın yazın yapılması planlanan düğünü için biriktirdiği bir miktar paranın evde olduğunu söyledi. Eve giren itfaiye ekibi tarif üzerine 16 bin TL'yi yanmaktan kurtardı. Para polis eşliğinde tutanak tutularak Yusuf ve Makbule çiftinin yangın haberini alıp gelen kızına teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

