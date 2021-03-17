HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü, pandemi kuralları unutuldu

Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü, pandemi kuralları unutuldu

17.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, mahalleli sokağa dökülünce pandemi kuralları hiçe sayıldı.
Yangın, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5334. Sokak’taki müstakil evde saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hatice Duran kahve suyu koymak için mutfağa gittiği sırada oğlu yanına gelerek yatak odasından dumanların çıktığını söyledi. Duran, yangına kendi imkanları ile müdahale etse de söndüremedi. Çevrede bulunan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangın diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında yatak odası küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangını merak eden mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşların pandemi kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Ev sahibi Hatice Duran, “Yangın nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Kahve suyu koymak için mutfağa gitmiştim, oğlum gelerek yatak odasında yangın çıktığını söyledi. Bir anda alevler sardı. Süngerler alev aldı. Yatak odası tamamen küle döndü” diyerek yaşadıklarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Kaymakama kendini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıttı! Gözaltına alındıKaymakama kendini 'Cumhurbaşkanı başdanışmanı' olarak tanıttı! Gözaltına alındı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Korona tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler | Çanakkale zaferi resmi çizimi

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Dehşet! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi için flaş karar

Burdur'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız, parkta tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.