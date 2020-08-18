Ev yapımı bulaşık makinesi kokuları

Herkes ev yapımı bulaşık makinesi kokusuna yöneldi! Hazırlamak çok kolay...

Bulaşık makinenizde oluşan kötü kokuların önüne geçmek için çok basit yöntemler var. Bulaşık makineniz dolana kadar ister istemez kirli bulaşıkları içinde biriktiriyorsunuz ve ne zaman kapağını açsanız etrafa kötü kokular yayılmasını engelleyemiyorsunuz. Ancak bir iki pratik bilgi ile bu durum tamamen değişecek. Hazır olanları kullanmak yerine kendi bulaşık makinesi kokunuzu kendiniz yapmaya ne dersiniz?

LİMON KABUĞU

Mutfakta bir salata veya yemek yaptınız diyelim, limonun suyunu sıktınız. Kabuğunu ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz değil mi? Ama artık kabukları çöpe değil bulaşık makinenizin içine atın.

İçinde birazcık da olsa suyu kalmışsa daha bir güzel olur. Limonu bardak koyduğunuz çubuklu yere sıkıştırın ve makinenizi her zamanki gibi çalıştırın.

Kapağını açtığınız anda etrafa limon kokusu yayılacak ve siz de buna bayılacaksınız!

Bir iki yıkama sonra limonun etkisi kaybolacağından limonu değiştirmek gerekebilir.

TARÇIN

Her yerde satılan çubuk tarçınlar makinenin içine girse ne olur dersiniz? Baktınız ki bir süre sonra bulaşık makinenizden kötü kötü kokular gelmeye başladı ve bir makine kokusuna ihtiyacınız var. Hazır bir şey de kullanmak istemiyorsunuz.