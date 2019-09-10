Ev yapımı konservelerde kas felci riskine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, ev yapımı konservelerde kas felcine ve tedavi edilmezse ölüme bile yol çan 'clostridium botulinum' bakteri riski olduğunu söyledi. Gönen, bakteri oluşumunun önlenmesi için sebzelerin türüne göre belli derecelerde kaynatılması gerektiğini kaydetti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, yazın tüketilen sebze ve meyvelerin kışın da sofralarda olması için evlerde konserve yapımına başlandığını bildirdi. Gönen, konservede kullanılacak malzemelerin taze ve küflü olmamasına dikkati çekti. Ev yapımı konservelerde kas felcine neden olan 'clostridium botulinum' bakteri riskinin daha fazla bulunduğunu belirten Gönen, "Bu bakteri toksini botoksta da kullanılan bir toksin ve kas felcine yol açıyor. 12-72 saat içinde kendini gösteriyor. Kusma, bulantı, karın ağrısı gibi nörolojik durumlarla karşılaşıyoruz. Kendini 72 saat sonra da gösterebiliyor. Ciddi bir kas tutulumuyla ortaya çıkıyor ve zamanında müdahale edilmeyip, erken tedavi edilmezse ölümlere yol açabiliyor" dedi.