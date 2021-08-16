Ev yapımı salça yapmak isterken kapalı garajı yaktılar! Çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, ilçeye bağlı İbrahimağa Mahallesi’ndeki Şerif Çakır isimli şahsın çiftlik evinin kapalı garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte yaşayan aile, kapalı garajın yanında bulunan ocak kısmında salça yapmak için cam şişeleri kaynattıkları esnada garaj çatısı yüksek ısından tutuşarak yangın meydana geldi.

Garajda bulunan mazot bidonları ile traktörün alevlere teslim olması ile etkisini artıran yangına önce mahalleli vatandaşlar müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, kapalı garaj içerisinde bulunan traktör ve ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle yaklaşık olarak 200 bin TL zarar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)



