Ev yapımı serinletici içecekleri büyüleyici bardaklarda servis etmeye ne dersiniz?

Sıcakların vazgeçilmezi olan evinizde hazırladığınız birbirinden ferahlatıcı içecekleri en güzel bardaklar ile sunmaya hazır olun. Benzersiz tasarımlara sahip bardaklarınız ile sevdiklerinizi büyüleyin. Birbirinden şık bardakları sizler için bir araya getirdik.

1- Modern su bardakları

İçeceklerin tadına varacağınız şık tasarımlı bardaklar muhteşem bir bütünlük ile içeceklerinizi sunmanıza yardımcı olacak. Paşabahçe Allegra, modern tasarımıyla favori bardağınız olacak.

Paşabahçe Allegra Su Bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Şık meşrubat bardakları

Sıcak soğuk her türlü içeceğinizi sunabileceğiniz bardaklar şık tasarımı ile masalarınızı süsleyecek. 3’lü setten oluşan bardaklar farklı tasarımıyla göz kamaştıracak.

Paşabahçe Linden Meşrubat Bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Çok fonksiyonlu bardaklar

Hem içecek hem tatlı servisi yapabileceğiniz benzersiz tasarımlı bardak size işlevsel bir kullanım imkanı sunuyor. 18'li bardak seti 6 adet meşrubat bardağı, 6 adet su bardağı ve 6 adet viski bardağına çok uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Paşabahçe Nessie 18'li Bardak Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- İçeceklerinizi güvenle saklayın

Kilitli kapak mekanizması, hava ve sıvı sızdırmama özelliği sayesinde hem kavanoz olarak hem de içeceklerinizi saklama kabı olarak kullanabileceksiniz. Fonksiyonel ve şık tasarımı sayesinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu bardak Amazon Prime fırsatlarıyla tek tıkla kapınızda!

Zest Click Lock Kavanoza BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- İçecekleri şık tasarımlarla ikram etmek için

Şık tasarımıyla büyüleneceğiniz sürahi ile serinletici içeceklerinizi servis ederken çok konuşulacaksınız. Zeminin de bulunan şık ve dikkat çekici obje tam size göre! Uygun fiyatı ve şık tasarımıyla gönlünüzü fethedecek bu fırsatı kaçırmayın.

Paşabahçe Handmade Vino Karaf BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Klasik ve iddialı...

Ele oturuşuyla rahat bir içim sağlayan bardaklarla içeceklerinizi keyifle tüketeceksiniz. 6 parçadan oluşan, kalitesi ve şıklığı ile vazgeçilmeziniz olacak bardaklar bir tıkla kapınızda!

Paşabahçe Elysia Viski Bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- İçelim güzelleşelim

Baskılı rakı bardakları ince, uzun ve eğlenceli baskılarıyla dilediğiniz içeceği tüketmek için oldukça idealdir. 6 parçadan oluşan bardaklar set halinde ve uygun fiyat imkanlarıyla Amazon’da.

Paşabahçe İçelim Güzelleşelim Rakı Bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Yaz akşamlarının serinleten aperatifleri için

Yüksekliği 18.5 cm olan bardaklar yüksekliği ile tüm beklentilerinizi karşılayacak. Su, meyve suyu şarap ve daha pek çok içeceğin sunumunda kullanmak isteyeceğiniz kadehler uygun fiyatlarıyla karşınızda!

Paşabahçe Lyric Şarap Kadehine BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Kendisi minik, etkisi büyük!

Sevdiklerinize ve misafirlerinize en iyi sunumu yapabileceğiniz bardaklar tasarımı ile zevkinizi yansıtıyor. Kolay içime uygun yapıları ile favori bardaklarınız arasında yerini alacak.

Paşabahçe Timeless Shot Bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Rengarenk bir kahve deneyimi için...

Bu rengarenk bardaklara bayılacaksınız! Espressolarınızı misafirlerinize eğlenceli bardaklar da sunmak ister misiniz? 4’lü setten oluşan espresso bardaklarıyla hem kendinizi hem misafirlerinizi neşelendirin!

Paşabahçe Casablanca Espresso Bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.



