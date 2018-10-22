Ev Yapımı Tantuni

Malzemeler:

250 gram dana antrikot (minik minik doğranmış)

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

2 adet Lavaş

1 küçük boy kırmızı soğan (söğüş doğranmış)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Domates (kabuğu ve çekirdekleri soyulmuş, minik küpler halinde doğranmış)

Maydanoz (incecik kıyılmış)

Yapılışı:

Derin bir tavaya etleri ve suyu ekleyin.

Kısık ateşte 20 dakika pişirin.

Suyunu çekmeye başladığında sıvıyağı ve toz kırmızı biberi ekleyin.

Lavaşları etin suyuna batırın.

Lavaşa boylamasına et, sumaklı soğan, domates ve maydanoz ekleyin.

Dürüm haline getirin ve servis edin.

Afiyet Olsun

