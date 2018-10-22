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Ev Yapımı Tantuni

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TARİFLER HABERLERİ  | 22.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Tantuni yemek için Mersin'e gitmeye gerek yok. Bu enfes lezzeti evinizde de kolayca yapabilirsiniz.

Ev Yapımı Tantuni

Malzemeler:

250 gram dana antrikot (minik minik doğranmış)
2 su bardağı su
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
Karabiber
2 adet Lavaş
1 küçük boy kırmızı soğan (söğüş doğranmış)
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Domates (kabuğu ve çekirdekleri soyulmuş, minik küpler halinde doğranmış)
Maydanoz (incecik kıyılmış)

Yapılışı:

Derin bir tavaya etleri ve suyu ekleyin.
Kısık ateşte 20 dakika pişirin.
Suyunu çekmeye başladığında sıvıyağı ve toz kırmızı biberi ekleyin.
Lavaşları etin suyuna batırın.
Lavaşa boylamasına et, sumaklı soğan, domates ve maydanoz ekleyin.
Dürüm haline getirin ve servis edin.

Afiyet Olsun

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