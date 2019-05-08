Eva Peron 100 yaşında

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'un eşi Eva Peron, doğumunun 100. yılında binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.

Peronist ve milliyetçi bir grup olan Evita Hareketi başta olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinden gelen sosyal hareketlerin de katılımıyla gerçekleşen "Meşaleler Yürüyüşü", Sosyal Kalkınma Bakanlığından başladı ve Paseo Colon Caddesi'ndeki Çalışma Anıtı'nda son buldu.

İspanyolca "Küçük Eva" anlamına gelen "Evita" lakapıyla tanınan eski devlet başkanının eşi için gerçekleştirilen yürüyüş, Eva Peron'un "Biliyorum ki sizler benim adımı alacak ve onu zafer bayrağı gibi taşıyacaksınız." ifadesinden esinlenerek, "Evita seni zafer bayrağı olarak taşıyoruz." sloganıyla düzenlendi.

Bazı göstericiler ellerinde meşaleler taşırken, bazıları da renkli sis tüplerini ateşe verdi. Ayrıca yürüş esnasında birçok grubun bando takımı da müzik çaldı.

Arjantin'in önceki Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, Eva Peron'un 100. doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı, "Eva Peron... Muhaliflerini, nefreti ve ölümü aştı, çünkü sevgisi ve alçakgönüllülere olan bağlılığı nedeniyle ulusun tarihinde ve halkın yüreğinde yer aldı." paylaşımıyla andı.