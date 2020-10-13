Evan Blass iPhone 12 modellerini sızdırdı, tüm modeller açığa çıktı!

iPhone 12 için gün içinde birçok söylenti, birçok sızıntı ortaya çıktı. Etkinliğin yaklaşmasıyla birlikte yeni iPhone'lar hakkındaki sızıntıların sayısı da arttı. iPhone 12'nin aksesuarları dahi bu sızıntılarda görüldü. Fakat Evan Blass iPhone 12 sızıntısı ile etkinliğe dair deyim yerindeyse tüm sürprizi kaçırdı.

EVAN BLASS İPHONE 12 AİLESİNİ SIZDIRDI

Evan Blass, Twitter hesabı üzerinden iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in son render görüntülerini yayınladı. Blass'in iPhone 12 modellerine ait olduğunu iddia ederek paylaştığı görsellerde iPhone 4 vari köşeli tasarım ve LiDAR tarayıcı dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflarda iPhone 12 Mini ailesinin renk seçenekleri de görüldü. Buna göre, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 5 farklı renk seçeneği ile gelecek.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise sızdırılan görsellere göre 4 farklı renk seçeneği ile gelecek. Fakat Evan Blass'in sızıntısı iPhone 12 ailesiyle de bitmedi.

EVAN BLASS HOMEPOD MİNİ'Yİ DE UNUTMADI

HomePod Mini Evan Blass'in sızdırdığı modeller arasındaki yerini aldı. Blass'in paylaştığı görsellere göre HomePod Mini, HomePod'tan daha küçük ve yuvarlak bir tasarım ile gelecek. Buna ek olarak HomePod Mini, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bakalım etkinlikte Evan Blass'ın paylaştığı gibi iPhone ve HomePod Mini modelleriyle karşılaşacak mıyız?