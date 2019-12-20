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Evanjelist Dergi Trump’a Karşı: ‘Görevden Alınmalı’

20.12.2019 19:43 | Son Güncelleme

Amerikalı Evanjelist Hristiyanlar’ın yayın organlarından Christianity Today dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ahlaken kaybolduğunu savundu ve görevden alınması için çağrı yaptı

Evanjelist Dergi Trump’a Karşı: ‘Görevden Alınmalı’

Amerikalı Evanjelist Hristiyanlar’ın yayın organlarından Christianity Today dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ahlaken kaybolduğunu savundu ve görevden alınması için çağrı yaptı.

Baş editör Mark Galli “ABD Başkanı siyasi gücünü, yabancı bir lidere baskı yapmak ve siyasi muhaliflerinden birini taciz etmek için kullanmaya çalıştı. Bu sadece anayasanın ihlali değildir. Daha da önemlisi, çok ciddi şekilde ahlak dışıdır. Azil soruşturması oturumları, Trump’ın otoritesini kötüye kullandığı ve anayasal yeminine ihanet ettiğini açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Trump’ın kendisinin de işlerinde ve kadınlarla ilişkilerinde ahlaksız eylemlerini kabul ettiğini ve bundan gurur duyduğunu ifade eden dergi, “Sadece Twitter üzerinde bir dizi alışıldık dezenformasyon yayması, söylediği yalanlar ve iftiralar, ahlaken kaybolmuş ve kafası karışık bir insanın neredeyse kusursuz örneğidir” dedi.

Galli yazısında “Çok sayıda Evanjelist, ahlaki açıdan kapkara siciline rağmen Trump’ı desteklemeye devam ediyor. Onlara şu hatırlatmada bulunmak görevimiz: Kim olduğunuzu ve gerçekte kime hizmet etmeniz gerektiğini hatırlayın. Şu anda doğru tutumu takınmazsak doğruluk ve hakkaniyet konusunda söyleyeceklerimiz on yıllarca ciddiye alınmayacak” uyarısında bulundu.

Bill Clinton’ın 1998’de azledilmesi sürecinde de benzer bir yazı yayımlamayan Christianity Today dergisinde, “Ama bazen siyasi işlere ilişkin görüşlerimizi açık söylemiz gerektiğini hissediyoruz” ifadeleri de yer aldı.

ABD Başkanı Trump’ın beyaz Hristiyan Evanjelistler arasında güçlü bir desteğe sahip olduğu düşünüldüğünde, “Christianity Today” dergisinin çağrısı önemli zira Trump’ın kazandığı, 2016 yılında yapılan başkanlık seçiminde Evanjelistler’in yüzde 81’i Trump’a oy vermişti.

Ancak Amerika’da Ekim ayında yayınlanan bir ankete göre, 2016’daki seçim sırasında yüzde 81 olan bu destek, bugün yüzde 70’e gerilemiş durumda.

Christianity Today dergisi, ABD’de Evanjelist geleneğin 20. yüzyıldaki en etkili ismi Papaz Billy Graham tarafından kuruldu. Graham’ın oğlu Franklin Graham da son üç yılda Trump’a verdiği destekle biliniyor.

Başkan Donald Trump dergiye Twitter hesabında tepki gösterdi, artık dergiyi okumayacağını söyledi.

Trump Twitter’da, "Aşırı solcu ya da bazılarının deyimiyle oldukça 'ilerici', Billy Graham ailesiyle uzun yıllardır bir alakası olmayan ve kötüye giden bir dergi olan Christian Today, rutin bir telefon konuşmasının dökümünü okumaktan aciz. Donald Trump’ın başkan olması yerine dininizi ve silahlarınızı almak isteyen inançsız radikal bir solcuyu tercih ediyorlar. ABD tarihinde hiçbir başkan benim kadar evanjelist topluma katkı sağlamadı. Bu katkıyı sahnedeki Demokratlar’dan göremeyeceksiniz. Artık ET okumayacağım" mesajını paylaşmıştı.

Başyazının sosyal medyada yayılmasından kısa süre sonra derginin internet sitesinin yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle çöktüğü belirtiliyor.

Derginin bu çağrısı beyaz evanjelist seçmenler arasında ne kadar yankı bulacağı ise bilinmiyor. Son yapılan bir anket Cumhuriyetçi beyaz evanelist Protestanlar’ın yüzde 99’unun Trump’ın azledilmesine karşı olduğunu ortaya koymuştu.

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