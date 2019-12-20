Evanjelist Dergi Trump’a Karşı: ‘Görevden Alınmalı’

Amerikalı Evanjelist Hristiyanlar’ın yayın organlarından Christianity Today dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ahlaken kaybolduğunu savundu ve görevden alınması için çağrı yaptı.

Baş editör Mark Galli “ABD Başkanı siyasi gücünü, yabancı bir lidere baskı yapmak ve siyasi muhaliflerinden birini taciz etmek için kullanmaya çalıştı. Bu sadece anayasanın ihlali değildir. Daha da önemlisi, çok ciddi şekilde ahlak dışıdır. Azil soruşturması oturumları, Trump’ın otoritesini kötüye kullandığı ve anayasal yeminine ihanet ettiğini açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Trump’ın kendisinin de işlerinde ve kadınlarla ilişkilerinde ahlaksız eylemlerini kabul ettiğini ve bundan gurur duyduğunu ifade eden dergi, “Sadece Twitter üzerinde bir dizi alışıldık dezenformasyon yayması, söylediği yalanlar ve iftiralar, ahlaken kaybolmuş ve kafası karışık bir insanın neredeyse kusursuz örneğidir” dedi.

Galli yazısında “Çok sayıda Evanjelist, ahlaki açıdan kapkara siciline rağmen Trump’ı desteklemeye devam ediyor. Onlara şu hatırlatmada bulunmak görevimiz: Kim olduğunuzu ve gerçekte kime hizmet etmeniz gerektiğini hatırlayın. Şu anda doğru tutumu takınmazsak doğruluk ve hakkaniyet konusunda söyleyeceklerimiz on yıllarca ciddiye alınmayacak” uyarısında bulundu.