Evanjelistler Kime Oy Verecek?

Muhafazakar Hıristiyanlar, ara seçimlerden önce çok ciddi kampanya çalışmaları yürüttü. Amerika'nın en büyük siyasi güçlerinden Evanjelistler, bu seçimlerde özellikle çok heyecanlı.
Birçok Evanjelist, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan muhafazakar Anayasa Mahkemesi üyesi Yargıç Brett Kavanaugh'nun haksız yere saldırıya uğradığını savunuyor.
Evanjelistler, bu nedenle Trump ve Cumhuriyetçi Parti'ye daha da yaklaştı.
Birçok Evanjelist, bazı hatalarına rağmen Trump'ı çok seviyor.
Evanjelistler için Trump'ın bazı kusurları, İsrail ve kürtaj gibi meselelerin gerisinde kalıyor.
Evanjelistler'in yüzde 30'u, beyaz olmayan ırklara mensup.
Beyaz Evanjelistler'in neredeyse üçte ikisi Cumhuriyetçi Parti'yi desteklerken beyaz olmayan Evanjelistler için bu oran, tam tersi şekilde Demokrat Parti için geçerli.
Amerikalı Evanjelistler denince akla bu gibi görüntüler gelse de bu, madalyonun sadece bir yüzü.
Washington'daki District Kilisesi üyeleri arasında 60'dan fazla ülkeden gelen Evanjelistler var. Burada dini inançlar Evanjelist, ama siyasi gerçeklik çok daha karmaşık.
Sorun aslında bir bakıma Evanjelizm'in standart bir tanımının olmamasından kaynaklanıyor. İncil'in Tanrı'nın sözleri olduğu ve Evanjelist inancı paylaşma arzusu gibi temel ilkeler, Evanjelist kimliğin belirleyici genel ilkeleri arasında.
Birçok anketçi, Evanjelistler'in görüşleriyle ilgili anketlerde mutlaka ırk etkenini de göz önünde bulunduruyor.
Bu da Amerika'daki Evanjelist siyasetin göründüğünden çok daha karmaşık olduğunun işareti.
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