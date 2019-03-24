HABER

Evcil hayvan fuarına İzmirliler yoğun ilgi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

İZMİR Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan ve renkli etkinlikler ile yarışmalara ev sahipliği yapan 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, yoğun ilgi gördü.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan ve renkli etkinlikler ile yarışmalara ev sahipliği yapan 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, yoğun ilgi gördü. Pazar tatilini fırsat bilen İzmirliler, fuar alanına akın etti, gün boyu süren etkinliklerin tadını çıkardı.

Kedi, köpek ürün ve malzemeleri, kuş ürünleri, akvaryum ve veterinerlik malzemeleri gibi ürünlerin sergilendiği 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Pet 2019, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, pazar tatilini de fırsat bilen hayvanseverler akın etti. Kedi ve köpek güzellik yarışmaları, pet kuaför gösterileri, itaat, koruma, çeviklik ve kurtarma gösterileri gibi özel yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapan fuarın, ziyarete açık olduğu 21- 24 Mart tarihleri arasındaki en yoğun günü olduğu belirtildi. Evcil hayvanların da yer aldığı fuarda, kediden balığa, papağandan köpeğe birçok hayvan ilgi odağı oldu. Renkli kıyafet, güneş gözlüğü gibi aksesuarları taşıyan köpekler, ziyaretçileri gülümsetti. Fuar kapsamında çekilişe katılan ziyaretçilere, ücretsiz mama dağıtıldı.

'SENTETİK KUMLAR HAYVAN PATİLERİNİ YARALAYABİLİR'

Kedi kumu imal eden firmanın Türkiye Satış Müdürü Baran Murat Taslı, mamalar kadar kedi kumlarının da önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"İzmir halkına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ilgiden çok memnunuz. Bentonitten kedi kumu üretiyoruz. Bentonit kil ailesinden bir maden. Sıvıyı emme kapasitesi, sıvıyı gördüğünde kapatmama özelliklerinden dolayı iyi bir kil ham maddesi olarak kullanılıyor. Bizler de kedi sahiplerini bu konuda bilgilendiriyoruz. İnsanların kedileri ailelerinin bir bireyi gibi. Mamalar gibi kedi kumları da onların sağlığı için çok önemli. Doğallığı bakımından günümüzde genellikle bentonitten imal edilen kedi kumları tüketiliyor. İyi bir bentonit kum, minimum seviyede tozsuz olmalı ve iyi topaklanmalı. Koku kontrolü yapabilmeli. Her bentonit bunu belli ölçülerde yapabiliyor. Burada üretim teknolojisi ve kalite oldukça önemli. Genellikle Çin'den ithal edilen sentetik kumların da satışları yapılıyor. Bu kumlara çok sıcak bakmıyoruz. Sentetik, 'kullan at' kumları tasvip etmiyoruz. Bu kumların hayvanların patilerini yaralamaları söz konusu, çünkü yüzeyleri oldukça keskin."

'MAMALARIN SON KULLANIM TARİHLERİ ÖNEMLİ'

İzmirlilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Metin Kurman ise kedi köpek mamalarında içeriğe ve son kullanma tarihine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İspanya'dan kedi köpek mamaları getiren bir şirketiz. Yaklaşık bir senedir Türkiye pazarındayız. İzmir fuarına ilk kez katılıyoruz ve yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Piyasada tavuklu, somonlu, kuzu etli gibi farklı çeşitlerde mamalar satılıyor. Fiyatları ise 15 kiloluk tahıllı grubun fiyatları, 250- 320 TL arasında değişiyor. 20 kiloluk ekonomik grupların fiyatları ise 280- 350 TL arasında değişiyor. Tahılsız gruplarda ise 2 kiloluk ürünler mevcut, bu ürünlerin de köpekler için 110 TL, kediler için 150 TL'den satışı yapılıyor. Hayvanseverler, mama satın alırken mamanın muhteviyatına ve son kullanma tarihine dikkat etmeliler."

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye her zor süreçten başarıyla çıkmıştırTBMM Başkanı Şentop: Türkiye her zor süreçten başarıyla çıkmıştır
Ölüm yoluna bariyerli önlemÖlüm yoluna bariyerli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.