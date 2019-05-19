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Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 01:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evcil hayvanların girişinin yasaklandığı Millet parkı önünde yasağı protesto eden yaklaşık yüz kişi köpekleri ile parka girerek yasağı protesto ettiler.Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz mart ayı içerisinde hizmete giren Millet parkına İskenderun belediyesi tarafından evcil hayvanlar giremez levhaları asılarak kedi köpek gibi hayvanların parka girmesi yasaklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evcil hayvanların girişinin yasaklandığı Millet parkı önünde yasağı protesto eden yaklaşık yüz kişi köpekleri ile parka girerek yasağı protesto ettiler.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz mart ayı içerisinde hizmete giren Millet parkına İskenderun belediyesi tarafından evcil hayvanlar giremez levhaları asılarak kedi köpek gibi hayvanların parka girmesi yasaklandı. İskenderun’da sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık yüz kadar hayvan sever köpekleri ile birlikte geldikleri Millet parkı önünde toplandılar.Hayvan severler adına açıklamalarda bulunan Avukat Bülent Akbay Millet parkında evcil hayvanların oradaki bitkilere zarar vereceği endişesiyle koyulan yasağı doğru bulmadıklarını belirterek yasağın bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti. Akbay şöyle konuştu " Millet bahçesi bu şehirde yaşayan herkesin yararlanabileceği bir bahçe olarak tasarlandı. Anayasa’nın 23. maddesi ve ilgili kanunlara bakıldığı zaman insanların seyahat özgürlüğü var bu bahçeler insanların yararlanabilmesi için yapılan bir yeşil alan ve bu alanlarda biz hayvan sahipleri olarak hayvanlarımızla evlatlarımızla bu bahçede özgürce dolaşmak istiyorduk ancak ne yazıkki bence çok ciddi bir yanılsama sorunu bu bahçede evcil hayvanların dolaşamayacağı bu hayvanların oradaki bitkilere zarar verebileceği ifade edildi ve o yasak tabela ile buraya konuldu. Oysa biz bize ait olan kamuya ait olan bir yerde can dostlarımızla birlikte gezmek dolaşmak istiyoruz. Her hangi bir biçimde zarar verileceği fikri aslında hayvanlara karşı can dostlarımıza karşı düşmanca yaklaşımın bir sonucudur.Çünkü biz bu hayvanları evimize odalarımıza alıyoruz kamuya ait parklarda dolaştırılmaması çocuklarımızdan can dostlarımızı uzaklaştırmaya çalışmak insana karşı düşmanca yaklaşımın bir ürünüdür eğer hayvanları sevmiyorsak insanları da sevemeyiz. Ülkemizde hayvanları ile doğası ile insanları ile hep birlikte kardeşçe yaşayabileceğimiz bir ortamın özlemi içerisindeyiz bu nedenle bu yasağın bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
İskenderunlu hayvan severlerin toplu halde bir defalığına mahsus parka girilmelerine izin verilen protesto gösterisinde bir çok farklı cinsten köpeği ile parkta gezinti yapan hayvan sever vatandaşlar yasağın bir an önce kaldırılmasını talep ettiler. Yasağa rağmen parka girdikleri için mutlu olduklarını belirten hayvan severler bir an önce evcil hayvanlar giremez tabelalarının kaldırılması gerektiğini belirterek yasağa anlam veremediklerini söylediler.

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler

Evcil hayvan giremez yasağının olduğu Millet parkına köpekleri ile girerek yasağı protesto ettiler
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