HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti

Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti

22.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti

Edirne’de, evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi bu kez ‘pes’ dedirtti.

Edirne’de, evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi bu kez ‘pes’ dedirtti. Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Pomerian cinsi 7 yavru köpeğin bayıltılarak, montun astarı içerisinde gizlendiği ortaya çıktı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ekipler Pomerian cinsi 7 köpek yavrusu buldu. Köpeklerin gizlenme yöntemi ise ‘pes’ dedirtti. Kaçakçıların, montlarının iç astarlarından bir kesik açarak, yavru köpekleri ses çıkarmamaları için sakinleştirici maddelerle uyutmak suretiyle montun içerisine gizledikleri tespit edildi.

2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor
El konulan yavru köpekler veteriner kontrolünde, Hayvan Hakları Federasyonu ‘HAYTAP’ temsilcisi Zuhal Aslan’a teslim edildi. Şüpheliler K.S. ve İ.B. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Yeter artık buna bir son verin"
HAYTAP Temsilcisi Zuhal Aslan, 7 yavru köpeği teslim alarak, İstanbul’a götürdüğünü belirterek, “Yeter artık buna bir son verin. Onlar da bir can, mal olarak görmeyin” dedi.
Aslan, köpeklerin önce tedavilerinin yapılacağını sonra da sahiplendirileceklerini söyledi.

Evcil hayvan kaçakçılarının yöntemi ‘pes’ dedirtti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Bekçi alım sınavı ne zaman açıklanacak?Bekçi alım sınavı ne zaman açıklanacak?
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaş alım tarihleri 2021... 5 bin uzman erbaş alımı başvuru formu! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması

Ameliyatta unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

Akılalmaz ihmalkarlık! Bir gözünü kaybetti

EGM bekçi alımı sınav soruları 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi yazılı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bekçi alım sınavı ne zaman açıklanacak?

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.