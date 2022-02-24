Evcil hayvan sahibi dostlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahipleri bilir, evin asıl sahibi onlar olur. Bu nedenle evcil hayvan sahibi arkadaşlarınıza alabileceğiniz en güzel hediye, patili dostlarını da mutlu edecek alternatifler diyebiliriz. Arkadaşınızı mutlu ederken patili dostunu da sevindirecek bir hediye arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Yataktan mama kabına, tırmalama tahtasından tarağa kadar birçok farklı ve kaliteli ürünü sizler için bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Sağlıklı tüyler için Buffer Furminator Tarak

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Evcil hayvanı olan arkadaşına hediye almak istiyorsunuz ama karar mı veremiyorsunuz? Buffer Furminator Tarak, aradığınız armağan olabilir. Ürün, hem kedi hem köpeklerde sağlıklı tüylerin uzamasına engel olan cansız tüy, akar, toz ve partikülleri ortadan kaldırıyor. Bu patili dostların tüyleri çok daha sağlıklı uzuyor. Ayrıca fazla tüylerinden kurtulan evcil hayvanlar daha rahat hareket edebiliyor. Bu işlevsel tarak, tüy dökülme oranını %85 oranında azaltıyor. Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan ürün, ergonomik tasarımlı sap kısmı sayesinde kolay tutuş sağlayarak kullanım kolaylığı sağlıyor. En iyi sonuç için tarağın, minik dostun banyo keyfi sonrasında temiz ve kuru tüylerine uygulanması gerekiyor.

2. Tırnakları kaşınan kediler için Femusa Kedi Tırmalama Tahtası

Kediler, içgüdüsel olarak sürekli tırnaklarını törpülemek ve kaşımak için bir yerleri tırmalama ihtiyacı hissediyor. Bu yüzden evdeki halı, perde ve koltuklar zarar görebiliyor. Bu nedenle kedisi olan arkadaşlarınıza alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri Femusa Kedi Tırmalama Tahtası. Bu ürünle arkadaşınızın koltuklarını ve perdelerini kurtaran kişi olabilirsiniz. Kayın ağacından elde edilen ürün, üzerinde bulunan ip örgüsüyle kedinin tırnaklarını sürteceği güvenli bir alan yaratıyor. Kedi kulağı figürü taşıyan bu ürün, işlevsel olduğu kadar da dekoratif. Askısı sayesinde tahtayı duvara asarak rahatlıkla kullanmak mümkün.

3. Köpeklerin rahat uyuması için Pet Comfort Echo Mirandus Köpek Yatağı

Evcil hayvanı olan dostunuza hem işine yarayacak hem mutlu olacağı bir hediye arıyorsanız Pet Comfort Echo Mirandus Köpek Yatağı'na göz atmalısınız. 26 ila 44 kg arasında büyük ırk köpeklere uygun olarak tasarlanan bu ürün, patili dostlara uyku için gereken konforlu alanı sunuyor. Yatağın iç kısmı, pelüş kumaştan yumuşak dokusuyla köpeğin rahat etmesini sağlıyor. Ürünün alt kısmı kaymaz kumaştan elde edildiği için parke ve mermer gibi yüzeyleri sağlam şekilde tutarak kaymanın önüne geçiyor. Yatağın dış kılıfı düşük ısıda kuru temizlemeyle ya da çamaşır makinesinde 30 derece temizlenebiliyor. Evcil hayvan sahibi arkadaşınız, şık tasarımıyla ev içinde dekoratif bir görünüm de yaratan bu hediyeye bayılacak.

4. Kullanışlı tasarımıyla Trixie Otomatik Mama Kabı

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Köpek ya da kedi sahip olan çalışan dostlarınızın işini kolaylaştıracak hediye almak istiyorsanız Trixie Otomatik Mama Kabı doğru ürün olabilir. 5 kg mama kapasitesine sahip ürün, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış. Otomatik ayarlanan bu cihaz patili dostların öğünlerini tam saatinde yiyebilmelerini sağlıyor. Günde 5 öğüne kadar ayarlanabilen cihaz, şeffaf mama haznesi sayesinde ürünü açmadan mama durumunu kontrol etme imkanı veriyor. Ürün, LCD ekranı ve kumandası sayesinde pratik bir kullanıma sahip. Ses kayıt özelliği sayesinde arkadaşınız sesini kaydedebilir ve evcil hayvanını her öğünde mama kabına çağırabilir.

5. Kedisinin evde rahat etmesi için YXZQ Kedi Tırmanma Merdiveni

Kedi sahibi dostunuza alabileceğinizi en güzel hediyelerden biri de YXZQ Kedi Tırmanma Merdiveni. Kediler oldukça hareketli hayvanlar. Sürekli tırmanmaya ve nesnelerin üzerine çıkmaya bayılıyorlar. Ancak ev ortamında bu her zaman mümkün olmuyor. Tırmanma merdiveni ise kedilere ev içinde rahatça tırmanmak ve eğlenmek için gereken alanı oluşturuyor. Masif ahşaptan elde edilen merdiven, güçlü ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanıma uygun. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde oyun oynarken kedilere kesinlikle zarar vermiyor. Duvara monte edilerek kullanılabilen tırmanma merdiveni, arkadaşınızın kendisinden çok patili dostunu sevindirecek.

6. Evcil hayvanın konumu görmek için NCONCO Akıllı Tasma

Evcil hayvan sahibi arkadaşınızı mutlu edecek bir hediye vermek istiyorsanız NCONCO Akıllı Tasma'ya bayılacaksınız. Ürün, gerçek zamanlı konumlandırma özelliğiyle evcil hayvanların kaybolması ya da kaçırılması durumunda yerinin hemen tespit etmesini sağlıyor. Üstelik evcil hayvanın gezmesi için mobil uygulama ile harita üzerinden güvenli alanlar belirlemek de mümkün. Cihaz; evcil hayvan güvenli alan dışına çıkarsa insan dostunun telefonuna bildirim yolluyor ve onu uyarıyor. Küçük boyutlara sahip ürün, kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Hafif yapısıyla evcil hayvanların boynunu rahatsız etmiyor. Toz ve su geçirmeyen cihaz, ıslak alanlarda sorunsuz kullanım sunuyor.

7. Tüylerden arındıran Buffer Tüy Toplayıcı

Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara evde bakmak bazı sorunları beraberinde getirebilir. Bunların başında ise tüy dökülmesi geliyor. Ev eşyalarının ya da giysilerin tüylerle kaplanmaması için evcil dostların düzenli olarak fırçalanması gerekiyor. Tabii bir de dökülen tüyleri temizlemek. Arkadaşınız için bu işi kolaylaştıracak hediye arıyorsanız Buffer Tüy Toplayıcı'yı tercih edebilirsiniz. Tüy toplayıcı sayesinde halıları, giysileri, yatakları ve koltukları evcil hayvan tüylerinden kısa sürede temizlemek mümkün. Ayrıca ürün kıyafetlerdeki diğer partiküllerin temizlemesinde de kullanılabilir. Tüy toplama haznesi sayesinde tüy ve tozları bir yerde toplayan ürün, arkadaşınız için gerçek bir kurtarıcı olacak.

8. Mükemmel tasarımıyla WZDTNL Tırnak Makası

Evcil hayvanların tırnaklarını kesmek önemli konulardan biri. Uzun tırnaklarıyla koltuklara, halılara, perdelere, insanlara ya da kendilerine istemeden de olsa zarar verebilirler. WZDTNL Tırnak Makası, evcil hayvanların uzun tırnaklarının kolayca ve güvenle kesilmesini sağlıyor. LED lamba özelliğiyle dostların kan çizgilerinin başladığı alanı kolayca görmek ve canını hiç acıtmadan işlemi tamamlamak mümkün. Timsah şekilli sap kısmı, rahat kavrama imkanı vererek işlem sırasında işleri kolaylaştırıyor. Keskin bıçaklar tırnakları uğraştırmadan hızlıca kesmek için ideal. Ayrıca paslanmaz çelik kısmı sayesinde ürün uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

9. Kısırlaştırılmış kediler için Proplan Kedi Maması

Patili dostu olan arkadaşınıza işine yarayacak bir hediye almak istiyorsanız Proplan Kedi Maması'na bir göz atabilirsiniz. Kısırlaştırılmış kediler diğer kedilere göre daha az hareket ederler ve kısır olmayan kediler için üretilen mamaları yedikleri zaman kilo alabilirler. Proplan'nın bu ürünü, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak üretildiğinden kedilerin aşırı kilo almasını ve böbreklerde taş oluşmasını önlüyor. Lezzetli formülüyle kedilerin severek yiyeceği ürünün içeriğinde somon ve ton balığı kaynaklı yüksek proteinler bulunuyor. Kedinin ihtiyaç duyduğu bütün besinleri içeren mama, sağlıklı ve dengeli beslenmesinde oldukça etkili.

10. Kötü kokuyu önleyen Magic Sand Kedi Kumu

Sizin için seçtiğimiz son hediye önerisi olan Magic Sand Kedi Kumu, doğal bentonit içeriği sayesinde kedinin sağlığına zarar verecek kimyasal barındırmıyor. Sıvıyı etki şekilde çeken ürün, anında topaklaşıyor. Bu sayede kediye zarar verebilecek bakterilerin üremesini önleyerek hem kedinin hem etrafındakilerin sağlığını koruyor. Toz miktarını minimuma indirilen kedi kumu, kullanım sırasında tozlanmayı da minimuma indiriyor. Kedi dışkısının kötü kokusunun yayılmasını engelleyen ürün kedili evlerin kötü kokmasının önüne geçiyor. Seçici kediler bile kumu kolayca benimsiyor ve rahatça kullanıyor.