Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık

Evcil hayvanı olanlara önemli bir uyarı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi.

MUHTEMEL OLUMSUZ DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor.

Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor. Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇİP TAKTIRMAYANLARA PARA CEZASI

31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı Kanun gereği para cezası uygulanacak. (İHA)

