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Evcil hayvan sahiplerinin evde dikkat etmesi gereken 7 kural!

21.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde artık pek çok hanede en az bir evcil hayvan yaşıyor. Onların bakımları da tıpkı çocuklarda olduğu gibi özen ve dikkat gerektiriyor. Yeni hayvan sahiplenenlerin merak ettiği dikkat edilmesi gereken kuralları haberimizin devamında bulabilirsiniz…

Evcil hayvan sahiplerinin evde dikkat etmesi gereken 7 kural!

Bir evcil sahiplenmek keyifli olmasının dışında aynı zamanda sorumluluk gerektiren bir durum... Onların insanlardan farkı, her şeyi mantık düzeyinde algılamıyor olmaları. İnsanlar da evcil hayvanların sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü. Onların bakımları, sağlıkları tamamen insanların elinde. Bu seviyede düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.

İşte kurallar:

Evde yalnız bıraktığınız zaman pencereyi kapatın

Birlikte ev paylaşılan evcil hayvanlar bazen evde tek başına bırakmak zorunda olunabiliyor. Gerek sosyal hayat için gerek iş hayatı için onların evde belirli bir süre tek kalması gerekiyor. Bu durumda evcil hayvanınızın canını riske atmamak adına camları kapatmanız çok önemli. Meraklı bir köpeğiniz varsa dışarıdan geçen bir araca bakmak için cama atlayabilir veya bir kediniz varsa uçan kuşun peşine takılabilir. Özellikle kedi sahiplerinin camı vasistas şeklinde bile açık bırakmamaları öneriliyor.

Klozetin kapağını kapatın

Yine aynı şekilde hayvanınızı evde tek başına bırakıyorsanız ya banyonun kapısını çektiğinize emin olmalısınız ya da klozetin kapağını kapatmalısınız. İleri seviye mantıklı düşünmeyecekleri için oradan su içmeye çalışabilirler. Bu da mikrobun bedenlerine girmesine ve hastalanmasına sebep olacaktır.

Su kabı muhakkak dolu olmalı

Birlikte yaşadığınız dostlarınız kendi başlarına suyu dolduramayacağı için veya bazıları haber verebilse de hepsi bunu yapamayacağından muhakkak evcil hayvanınızın su kabı dolu olmalı. Çok az su içen bir kedi/köpeğiniz varsa aynı suyu günlerce o kapta tutmamalı ve belirli aralıklarla tazelemelisiniz.

Düzenli aşılarını ve kontrollerini yaptırmalısınız

Birçok hayvanın senelik aşıları vardır. Veteriner hekiminize danışarak sırayla her sene bu aşıları yaptırmalısınız. Ayrıca sadece bu aşılarla yetinmeyip belirli sürelerle veterinere kontrole götürebilirsiniz. Özellikle dış mekanda çokça vakit geçiren bir köpeğiniz varsa olası otun bedene girmesi, kulağına böcek kaçması gibi gözle görülemeyecek sorunların ihtimali için ayda bir veya iki ayda bir muayeneye götürebilirsiniz.

Kilo kontrolü

Bu madde her ne kadar bazılarınıza ‘güzellik algısı’ tanımı gibi gelse de öyle değil. Bir hayvanın kaldırabileceği yük miktarı aşağı yukarı boyuyla orantılıdır. Patilerinin büyüklüğü de önemlidir. Hayvan kaldırabileceğinden fazla yükü taşımaya başlarsa en başta eklem problemleri yaşamaya başlar. Yaş ilerledikçe kırık, kireçlenme gibi dönüşü olmayan veya çok masraflı tedaviler isteyen sorunlara yol açabilir.

Kısırlaştırma

Kısırlaştırmanın mühim olmasının sebebi doğurtma veya cinsel birliktelikle ilgili değildir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalara göre kısırlaştırmanın dişilerde meme kanserini, erkeklerde prostat kanserini büyük oranda azalttığı söylenmektedir. Ayrıca dişilerde 7 yaş ve sonrasında üreme organlarında meydana gelebilecek hastalıkları önler.

Ortamınızı ona göre değiştirin

Bu kural hem evinizin içi hem de dış mekanlar için geçerlidir. Ev içinde hayvanınızın kendisine ait bir alanı olmalıdır. Köpekler ve kediler mama yedikleri yere yakın bir bölgede tuvaletlerini yapmak istemeyecektir. Bu sebeple bu iki olguyu birbirinden kesinlikle ayırmalısınız. Köpeğinizi zaten arkadaş edinebileceği, koşup oynayacağı parklara günde iki defa birer saat götüreceğinizden problem olmayacaktır. Ancak kedileriniz için muhakkak yeme bölümünden uzak bir bölgede kum alanı yapmanız gerekmektedir.

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