Evcil hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak ürünler

Evcil hayvan sahipleri bilir, onlar evin asıl sahipleri aslında. Bu nedenle kendinize gösterdiğiniz özen kadar onlara da ilgi göstermeniz gerekiyor. Çoğu zaman yaramazlıklarıyla sizi bezdirseler de onlarsız bir hayat düşünmek de çok zor. Evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak en iyi ürünleri araştırdık. İşte, hayatınızda fark yaratacak birbirinden başarılı evcil hayvan ürünleri! Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Köpeğinizin ayakları sıcacık olacak!

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İlk ürünümüz köpek sahipleri için. Kongwu Köpek Ayakkabıları, su geçirmez özelliği sayesinde köpeğinizi yağmurlu ve karlı havalarda da rahatça gezdirmenizi sağlıyor. Dayanıklı ve kaymaz tabanı, sağlam dikişleri ile yaz kış rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, köpeğinizin patisini toz ve kirden koruyor. Kauçuk malzeme ile üretildiği için patilerini yazın ısınan yollardan, kışın ise karın soğuğundan koruyor. Cam ve diken gibi keskin materyallerin patisine zarar vermesini engelliyor. Konforlu bir kullanım sağlıyor ve kolay giyiliyor.

Her beden ölçüsünde bulabileceğiniz Kongwu Ayakkabıları'nı incelemek ya da satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

2. Tuvalet eğitimi artık çok kolay!

Kediler içgüdüsel olarak tuvaletini kuma yaparlar. Ancak evde kedi kumu bulundurmak hem hijyenik olmayabilir hem de kötü koku yayar. Üstelik kedi kumunu temizlemek de son derece zahmetli. MAYIO Kedi Tuvalet Eğitmeni, kedi kumuna olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu set sayesinde kedinize tuvaleti geldiği zaman klozeti kullanmayı öğretebilirsiniz. Klozet kapağına yerleşen ürünü kediniz kolayca ve güvenle kullanabilir. Bu sayede hem kötü kokuların hem de bakterilerin önüne geçebilirsiniz. Çevre dostu olan ürün, pürüzsüz ve şık bir tasarıma sahip.

Kolay takılıp çıkarılan MAYIO Kedi Tuvalet Eğitmeni için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Tatillerde gözünüz arkada kalmayacak!

Evcil hayvan sahiplerinin yaşadığı en büyük problem, uzun süre evden ayrılmak zorunda kalmaları. Evde olmadığınız süre boyunca taze mama sağlamak için Bilicra Feed Me Kedi Köpek Akıllı Mama Kabı'nı kullanabilirsiniz. Android ya da iOS fark etmeksizin akıllı telefonunuz ile istediğiniz yerden kontrol edebileceğiniz ürün, 1,5 kg'a kadar mamayı depoluyor. Üstelik beslenme zamanını kaydederek otomatik olarak taze mama gelmesini sağlayabilirsiniz. Porsiyon miktarını kolayca belirleyebilirsiniz. Elektrik kesintilerinden de korkmanıza gerek yok. Ürün, powerbank girişi ile elektrikler kesilse de çalışmaya devam ediyor.

Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri desteği bulunan Bilicra Feed Me Kedi Köpek Akıllı Mama Kabı'nı buradan satın alabilirsiniz.

4. Evcil dostlarının tüylerinden şikayet edenlere:

Evcil hayvan olan bir evde tüyler eksik olmaz. Easy Pet Pembe Otomatik Tuşlu Basmalı Kedi Köpek Tarağı ile hem dökülecek olan tüyleri henüz dökülmeden toplayabilir hem de nazikçe masaj yaparak evcil hayvanınızı tarayabilirsiniz. Bu sayede evcil hayvanınızın daha sağlıklı ve parlak tüylerinin olmasına yardım ederken evinizi de tüylerden koruyabilirsiniz. Özel tasarım uçları sayesinde tüyleri rahatça toplamanızı sağlayan ürün, elinizi acıtmıyor ve evcil hayvanınıza zarar vermiyor.

Easy Pet Pembe Otomatik Tuşlu Basmalı Kedi Köpek Tarağı'nı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Misafirleriniz, artık evcil hayvanınızdan korkmayacak!

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Evcil hayvanınızdan korkan ya da alerjisi olan misafirleriniz için harika bir çözüm önerimiz var, Hanpmy Evcil Hayvan Çiti. Kaliteli kumaş ile üretilen çit, oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Kolay çizilmiyor, kırılmıyor ve su geçirmiyor. Sekizgen bir tasarıma sahip olan ürün, evcil hayvanınıza hem geniş bir görüş alanı sunuyor hem de iyi bir havalandırma sağlıyor. Çıkarılıp yıkanabildiği için temizlemesi de oldukça kolay. Katlanabilen tasarımı sayesinde rahat taşınıyor.

Köpek, kedi ve tavşanlarınız için rahatlıkla kullanabileceğiniz Hanpmy Evcil Hayvan Çiti'ni buradan satın alabilirsiniz.

6. Her yere beraber gidebilirsiniz!

Evcil hayvanınızı sırtınızda taşımaya ne dersiniz? Taşıma kafeslerini uzun süre kullanmak oldukça yorucu olabiliyor. Ancak LOS ANGELES POLO CLUB Şeffaf Astronot Kırılmaz Kedi Köpek Taşıma Çantası, sırt çantası modeliyle evcil hayvanınızı rahatça taşımanızı sağlıyor. 42 x 22 x 33 cm ölçülere sahip olan ürünün ön camı oldukça dayanıklı ve kırılmıyor. Ürün, taşıma esnasında bel ağrısı ve terleme yapmadığı için kolay bir kullanım sağlıyor. 15 adet hava deliği olan çantanın fermuarlı yapısı evcil hayvanların kolayca girip çıkmasına olanak veriyor.

LOS ANGELES POLO CLUB Şeffaf Astronot Kırılmaz Kedi Köpek Taşıma Çantası'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Koltuklarınızı değil, onu tırmalasın!

Kedinizin koltuk ve halılarınızı tırmalayarak yıpratmasını istemiyorsanız X-Perk Köşe Kedi Tırmalama Tahtası'nı tercih edebilirsiniz. Farklı tasarımı ile dikkat çeken ürünü kedinizin çok seveceğinden hiç şüphemiz yok. Koltuk köşeleri için özel olarak tasarlanan tırmalama tahtası, montaj gerektirmiyor. Koltuğun ayağı ürünün metal plakasına oturuyor ve kolayca sabitleniyor. Zeminin çizilmesine izin vermiyor. 60 cm yüksekliğe sahip ürünün genişliği ise 13 x 14 cm. 6 mm jüt halat kullanılarak üretilen tırmalama tahtası dayanıklı bir yapıya sahip.

Kedinizin uzun süre kullanabileceği X-Perk Köşe Kedi Tırmalama Tahtası'nı detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Febreze ile eviniz mis gibi kokacak!

Sizin için sorun olmasa da evcil hayvan kokusu pek çok kişiyi rahatsız edebiliyor. Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu, standart Febreze oda kokularına göre 2 kat daha güçlü. İnatçı ve ağır evcil hayvan kokusunu maskelemek yerine tam olarak ortadan kaldırıyor. Sinmiş sigara ve diğer ev kokularını da yok eden ürün, geriye taze ve hafif bir koku bırakıyor. Yanıcı olmayan oda spreyini doğal bir püskürtücü olduğu için tüm evde rahatça kullanabilirsiniz.

Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu'nu buradan satın alabilirsiniz.

9. Hem çevre dostu hem kullanışlı:

Artık köpeğinizi gezdirirken nereye kaka yapacak diye endişelenmenize gerek yok. Cook Evcil Hayvan Kaka Torbası, köpeğinizi gezdirmeyi daha keyifli bir hale getiriyor. Kemik şeklinde özel bir tasarıma sahip olan taşıma aparatı ile torbayı kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürün, doğada çözünen maddeler kullanılarak üretildiği için çevre dostu. Ayrıca torbanın taşıma aparatı uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Bu sayede sürdürülebilir yaşama da destek veriyor.

Köpeğinizle rahatça gezmenize yardım eden Cook Evcil Hayvan Kaka Torbası ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. 3 farklı akış moduyla harika bir su sebili!



Evde olmadığınız zamanlarda evcil hayvanınıza taze ve temiz su sağlayan MAYIS Evcil Hayvanlar için Otomatik Su Sebili, en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. 2 litre kapasitesi ve kompakt gövdesi ile kolay kullanılan ve yer kaplamayan ürün, ışıklı bir LED göstergeye sahip. Mavi ışık yandığında içindeki suyun yeterli seviyede olduğunu ifade ederken kırmızı ışık ise suyun bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Ayrıca sebil, gürültüsüz çalışarak sizi ve evcil hayvanınızı rahatsız etmiyor. Kaliteli materyal ile üretildiği için sağlığa zarar vermiyor. Çiçek kabarcığı, çiçek şelalesi ve yumuşak çeşme akış modu bulunuyor.

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