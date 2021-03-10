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Evcil hayvan sayısı arttı, İngiltere’de mama kalmadı!

10.03.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Evcil hayvan sayısı arttı, İngiltere’de mama kalmadı!

İngiltere’de süpermarketler, Covid-19 karantinası sebebiyle artan evcil hayvan sayısı nedeniyle mamalara ‘benzeri görülmemiş’ şekilde talep olduğunu ve stoklarında birkaç aylık mama kaldığını ve büyük bir mama sorunuyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

İngiltere’de sadece Kasım ayında iki milyon kişi ilk kez evcil hayvan sahiplenirken, Covid-19 etkisiyle evcil hayvan sayısında büyük bir artış görüldü.

Evcil hayvan maması üreticileri için iyi bir haber gibi görünen verilerden sonra ise mama talebi, mama arzının üstüne çıktı ve mama yetmemeye başladı.

Sadece İngiltere değil bütün Avrupa’da yaşanan sorun ile ilgili bazı evcil hayvan sahipleri başka ürünlerle evcil hayvanları beslemeye başlarken bunun bir trend olmasından endişe ediliyor.

‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ARTIŞ’

BBC’nin haberine göre, İngiltere’de büyük süpermarketler, karantina sürecinde ‘benzeri görülmemiş’ bir evcil hayvan artışı olduğunu belirterek, kuru kedi ve köpek mamalarının tükendiğini açıkladı.

Stok sorunu yaşadıklarını belirten marketler, kedi ve köpekler için ‘ulusal bir kıtlık’ yaşandığını açıkladı. Marketler, yaş mamalarda herhangi bir azalma olmadığının altını çizdi.

Marketler, birkaç aylık stoklarının kaldığını belirterek 2021 yılında kedi ve köpek mamalarıyla ilgili büyük sorunların süreceğinin altını çizdi.

‘FAZLA MAMA ALMAYIN’ UYARISI

Süpermarketler, kilitlenme süresince halkın panik yapıp kedi ve köpek mamalarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtirken kişilerin ihtiyaçlarından fazla mama almamaları konusunda ricada bulundu.

Evcil hayvan maması üreticileri ise, İngiltere pazarının beklenmedik seviyede büyüdüğünün altını çizerken talebin üç kat arttığını belirttiler.

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