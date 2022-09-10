Evcil hayvanı olmadan seyahat edemeyenlerin hayatını kolaylaştıracak ürün önerileri

Her duygunuzu hisseden, size koşulsuz sevgi sunan ve ailenizin bir parçası hâline gelen evcil hayvanlarınızın mutluluğunu her daim göz önünde tutarsınız. Onsuz gittiğiniz tatillerden zevk alamaz, sürekli onu merak eder ve özlersiniz. Hatta çoğu insan evcil hayvanı olmadan seyahate bile çıkamaz. Ama artık bu soruna son verebilirsiniz. Listede yer alan ürünler sayesinde hem sizin hem evcil hayvanınızın hayatını kolaylaştırabilir, o seyahate beraberce çıkabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Anksiyete problemine son: Thundershirt Sakinleştirici Yelek

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hayvanların da insanlarda olduğu gibi birtakım psikolojik rahatsızlıkları olabilir. Yola çıkacağınız zaman panikleyen, hırçınlaşan ve size zorluklar çıkartan köpeğinize Thundershirt Sakinleştirici Yelek'i giydirerek sorununu çözebilirsiniz. Köpeğinizin göğsüne ve orta gövdesine yumuşak, sürekli ve rahat bir baskı uygulayan yelek; onu rahatlatır ve konsantrasyon yeteneğini artırır. Köpek eğitmenleri tarafından da tavsiye edilen yeleğin %80 oranında başarı sağladığı biliniyor. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürünü çamaşır makinesinde yıkamanızda da hiçbir sakınca yok. Yelek sayesinde artık yolculuklarınız daha sakin ve huzurlu geçecek.

2. Huzurlu bir gezinti için: Tropheus Çanta Kırmızı Ufo Kedi ve Köpek Taşıma Çantası

Tren, vapur, uçak, metro gibi toplu taşıma araçlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Tropheus Çanta Kırmızı Ufo Kedi ve Köpek Taşıma Çantası hem sizin hem minik dostunuz için kurtarıcı niteliğinde bir ürün. Taşıma kapasitesi 7 kg olan çanta, kaliteli silinebilir kumaştan üretiliyor. Hem ön ve yan kısmında bulunan hava delikleri hem yanlardaki fileli alanlar sayesinde dostunuzun rahatça hava almasını sağlayan ürünün yan kısmında evcil hayvanınızın karnesini koyabileceğiniz cep bulunuyor. Fermuarlı tasarımıyla rahat kullanılan ürünün içinde seyahat eden dostunuz etrafı izlemekten yolculuğun ne kadar sürdüğünü anlayamayacak.

3. Anlık kurtarıcı: VIETDAI HYUNDAI Çantalı Köpek Kaka Poşeti

Köpekler, kedilerden biraz farklı olarak koku aldıkları noktalara yer fark etmeksizin dışkılarını bırakabiliyor. Bu da evcil hayvan sahipleri için utandırıcı bir duruma neden olabiliyor. Özellikle seyahate giderken kendi rotası dışında gezinti yapan köpeğinizin bu durumu yaşatması daha da olası. VIETDAI HYUNDAI Çantalı Köpek Kaka Poşeti sayesinde artık endişe etmenize gerek kalmayacak. Kapsül şeklindeki çantasına koyacağınız poşeti çek kopar tekniğiyle rahatça kullanabilirsiniz. Taşıması da oldukça kolay olan ürünü çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Üstelik geri dönüştürülmüş kâğıt bazlı malzemelerden yapılan ürünü her kullandığınızda karbon ayak izlerini ve emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacaksınız.

4. Güvenli ve huzurlu bir yolculuk için: Generic Konsol Evcil Hayvan Koltuğu

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Arabayla seyahate çıkacak olan ama "Kedimi, köpeğimi nasıl yanımda götüreceğim?" diye kara kara düşünenler için tasarlanmış ürünlerden biri de Generic Konsol Evcil Hayvan Koltuğu. Arabadaki kol dayama yerine veya arka koltuğun kol dayama yerine yerleştirebileceğiniz ürünün kurulumu oldukça basit. Alt kısımda arabanıza güvenli bir şekilde takılabilen iki adet elastik emniyet kemeri sayesinde ürünün kurulumunu yapabilirsiniz. Su geçirmez, yüksek mukavemetli Oxford kumaştan ve yumuşak dolgudan yapılan evcil hayvan koltuğunun ön kısmında çıkarılıp takılabilen alan bulunuyor. Ayrıca yanda yer alan askıları sayesinde ürünü, dilerseniz dışarıda kolunuza takarak da kullanabilirsiniz.

5. Evcil hayvanınız evinde gibi hissedecek: Eryatex Araba Oto Araç Koltuk Kılıfı Örtüsü

Küçük hayvanlar için oto koltuğundan bahsetmişken büyük köpekleri de es geçmemek lazım. Özellikle fazlasıyla tüy döken, dar alanları sevmeyen ve yerinde duramayan büyük köpekler için Eryatex Araba Oto Araç Koltuk Kılıfı Örtüsü, fazlasıyla işinizi görür. Evcil hayvanınızın aracın ön tarafına yönelmesini de engelleyen ürün, sıvı geçirmez malzemeden oluşuyor. Aynı zamanda tüy tutmayan özel yapıya sahip ürünü kolaylıkla yıkayıp temizleyebilirsiniz. Havuz şeklinde arka ve ön koltuklar arasına yerleştirilen ürünün içerisinde kediniz veya köpeğiniz rahatlıkla seyahat edebilecek. Büyük alanı sayesinde evcil hayvanınız evindeymişçesine yol boyunca uyuyabilecek, yemek saati geldiğinde yemeğini rahatlıkla yiyebilecek.

6. Patileri hem üşümeyecek hem çamurlanmayacak: Sytaun Köpek Botu Su Geçirmez Ayakkabı

Özellikle yağmurlu ve karlı havalarda evcil hayvanınızı gezdirdiğinizde patilerindeki çamurları temizlemek bir hayli zor olur. Üstelik bazı köpek dostlarımız yağmurlu, karlı havalarda yere basmayı sevmeyebilir. Sytaun Köpek Botu Su Geçirmez Ayakkabı sayesinde bu sorununuza kolayca çare bulabilirsiniz. Köpeğinizin pati boyutuna göre numaralandırılan ürün, su geçirmez kumaştan üretiliyor. Kaymaz tabanı sayesinde dostunuz koşup oynarken düşmez, aynı zamanda esnekliği ve hafifliği sayesinde ürünü rahatça kullanabilir. Büyük savaşlar vermeden kolaylıkla giydirebileceğiniz ayakkabıların birden fazla renk seçeneği de mevcut. Bol yağışlı bir yere seyahat etme planınız varsa ürün sayesinde planınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

7. Havalı bir kostüm: Haokaini Kertenkele Tasma ve Koşum Seti

Evcil hayvan deyince aklınıza sadece kedi ve köpekler gelmesin. Kertenkele besleyenler bu duruma alınabilir. Evinizde kertenkele besliyorsanız sizin için seyahate çıkarken kurtarıcı olacak ürünlerden biri, Haokaini Kertenkele Tasma ve Koşum Seti olabilir. Çoğu kertenkeleye uyacak şekilde tasarlanan tasmanın small, medium ve large bedenleri bulunuyor. Poliüretan deriden üretilen tasmanın isteğe göre turuncu ve siyah renkleri de mevcut. Yarasa kanadı tasarımı ile küçük evcil hayvanınızı daha sevimli ve çekici hâle getirecek ürünle Noel, Cadılar Bayramı gibi partilere katılabilir; birlikte ortalığın tozunu attırabilirsiniz.