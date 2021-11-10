Evcil hayvanınız varken evinizi temiz tutmak çok mu zor? İşe evcil hayvan sahiplerinin işini kolaylaştıran temizlik tüyoları

Evcil dostlarınızla aynı evi paylaşmak getirdiği güzelliklerin yanı sıra çok sayıda fedakârlık da gerektiriyor. Evinizi hayvanlara göre tasarlamak, rutinlerinizi onlarınkine uydurmak gibi durumlar bir yana, temizlik alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor. Evcil hayvan sahipleri diğer insanlara göre daha esnek bir temizlik anlayışıyla hareket etse de bunun da bir çaresi var. Evinizi sürekli temiz tutabilmeniz için gereken bazı ipuçlarını sizin için araştırdık. Gelin, evcil hayvanlarla yaşamanızı kolaylaştıracak ipuçlarına birlikte göz atalım.

TEMİZLİĞE TOZ ALARAK BAŞLAYIN

Evcil hayvanlarla yaşamanın en zor kısmı dökülen tüylerini temizlemek olabilir! Rahatsız olabileceğiniz bu tüylerden kolaylıkla kurtulmak için temizliğe toz alarak başlayabilirsiniz.

Tozlarla birleşen tüyler sizi rahatsız edecek yumaklar haline dönüşebilir. Dolap köşelerinde ve görünen yüzeylerde yer alan tüyleri ıslak bir bezle toz alarak büyük ölçüde engelleyebilirsiniz.

HAYVANLARINIZI DÜZENLİ OLARAK TARAYIN

Özellikle mevsim geçişlerinde ya da evcil hayvanlarınızın beslenme alışkanlıklarının değiştiği dönemlerde tüy dökülmesi artabilir.

Hayvanlarınızın tüylerini düzenli aralıklarla taramanız tüy dökmelerini azaltır ve geçiş dönemlerinde bu konuda daha büyük problemler yaşamanızı engeller.

ONLARA ÖZEL ALANLAR OLUŞTURUN

Evcil hayvanlarınızın zaman geçirmeyi sevdiği ve çoğu zaman orada oturduğu bölgeler oluşturabilirsiniz. Böylece tüyler de belli bir bölgede kümelenir ve temizlik kolaylaşır.

MAMA KABI VE TUVALETİNİN ETRAFINI DÜZENLİ TUTUN

Mama kabı ve tuvalet etrafında dağınıklık ve pislik oluşmaması evcil hayvanınızın rahatı için çok önemli. Küçük paspaslar ya da mama kabı ve su kabının altına koyulacak tepsi veya örtüler temizlik yapmayı da kolaylaştırır.

Su kaplarını sık sık değiştirerek rahatsız olabileceğiniz kokuların azalmasını da sağlayabilirsiniz.

KİRLENEN PATİLERİ HEMEN TEMİZLEYİN

Dışarıya çıkardığınız köpeğiniz veya kediniz patilerindeki çamuru ve lekeleri eve taşıyabilir. Ayrıca ufak yaramazlıklar sonucu patilerinde evinizi kirletebilecek lekelere davetiye çıkarabilirler.

Bu durumlarda evcil hayvanınızın patilerini hemen temizleyerek durumu kurtarabilirsiniz.

KOLTUKLARI ELBİSE FIRÇASIYLA TEMİZLEYİN