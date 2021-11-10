Evcil hayvanınız varken evinizi temiz tutmak çok mu zor? İşe evcil hayvan sahiplerinin işini kolaylaştıran temizlik tüyoları

Evcil dostlarınızla aynı evi paylaşmak getirdiği güzelliklerin yanı sıra çok sayıda fedakârlık da gerektiriyor. Evinizi hayvanlara göre tasarlamak, rutinlerinizi onlarınkine uydurmak gibi durumlar bir yana, temizlik alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor. Evcil hayvan sahipleri diğer insanlara göre daha esnek bir temizlik anlayışıyla hareket etse de bunun da bir çaresi var. Evinizi sürekli temiz tutabilmeniz için gereken bazı ipuçlarını sizin için araştırdık. Gelin, evcil hayvanlarla yaşamanızı kolaylaştıracak ipuçlarına birlikte göz atalım.
Evcil hayvanlarla yaşamanın en zor kısmı dökülen tüylerini temizlemek olabilir! Rahatsız olabileceğiniz bu tüylerden kolaylıkla kurtulmak için temizliğe toz alarak başlayabilirsiniz.
Özellikle mevsim geçişlerinde ya da evcil hayvanlarınızın beslenme alışkanlıklarının değiştiği dönemlerde tüy dökülmesi artabilir.
Mama kabı ve tuvalet etrafında dağınıklık ve pislik oluşmaması evcil hayvanınızın rahatı için çok önemli. Küçük paspaslar ya da mama kabı ve su kabının altına koyulacak tepsi veya örtüler temizlik yapmayı da kolaylaştırır.
Dışarıya çıkardığınız köpeğiniz veya kediniz patilerindeki çamuru ve lekeleri eve taşıyabilir. Ayrıca ufak yaramazlıklar sonucu patilerinde evinizi kirletebilecek lekelere davetiye çıkarabilirler.
Koltuk gibi yüzeylere yapışan tüyleri rahat bir şekilde temizlemek için elbise fırçasından yararlanabilirsiniz.
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