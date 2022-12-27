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Evcil hayvanlara çip taktırma süresi uzatılacak mı? Evcil hayvanı olanlar dikkat: 31 Aralık 2022 son gün!

27.12.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvanlara çip taktırma süresi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2022 Cumartesi günü sona erecek. Yeni yıl yaklaşırken konuya dair çekinceleri olan kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, evcil hayvanlara çip taktırma süresi uzatılacak mı? Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemleri için son gün ne? İşte detaylar...

Evcil hayvanlara çip taktırma süresi uzatılacak mı? Evcil hayvanı olanlar dikkat: 31 Aralık 2022 son gün!

Evcil hayvanlara çip taktırma için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tanınan süreç sona eriyor. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğe göre sene sonuna dek evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayanlar 3.642 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Peki, evcil hayvanlara çip taktırma süresi uzatılacak mı?

EVCİL HAYVANLARA ÇİP TAKTIRMA UYGULMASINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği herkes en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar evcil hayvanıa mikroçip taktırmalıdır.

Kedi, köpek ve gelinciklerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına alınacaktır.

EVCİL HAYVANA ÇİP TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek.

EVCİL HAYVANLARA ÇİP TAKTIRMA SÜRESİ UZATILACAK MI?

Evcil hayvanlara çip taktırma süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Ev hayvanının, yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET’e kaydedilmiş olması gerekecek. Bu sebeple herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyenler 31 Aralık tarihine kadar harekete geçmelidir.

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