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Evcil hayvanlara evlerinde bakıcı hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kedi ve köpeklere olan sevgisi sayesinde yeni bir meslek edinen Natali Tezcan, İstanbul'un dört bir yanında gittiği evlerde evcil hayvanların bakımını yapıyor - Tezcan, bazen 06.00'da başlayıp 24.00'te biten mesaisinde kedilerin beslenme, temizlik, tarama, tırnak kesimi ve oyun oynama gibi ihtiyaçlarını karşılarken, köpekleri de sabah ve akşam birer saat gezdiriyor - Natali Tezcan: - "İstanbul koşullarında ne yazık ki iş toplantıları, trafik durumu, yıllık izinler, sosyal çevre toplantıları, bayramlar ve resmi tatiller bazen evcil hayvanlarımızı ihmal etmemize sebep olabiliyor. Böyle durumlarda benden yardım almak istiyorlar. Yaptığım bu işte pazarladığım şey; güven ve sevgi"

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Şişli'de yaşayan 32 yaşındaki Natali Tezcan, kedi ve köpeklere olan düşkünlüğü sayesinde onların bakım, temizlik ve oyun gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir nevi dadıları oldu.

Natali Tezcan, muhasebecilik yaptığı bir dönemde viral bir hastalık nedeniyle sahiplendiği 2 köpeğini kaybetti. Yaşadığı başka sorunlar da eklenince psikolojisi bozulan Tezcan, işinden de ayrıldı.

Bir süre ara verdiği hayvanlarla yaşamaya tekrar başlayan Tazcan, şimdi 2,5 yaşında olan Paşa adında köpek ve 1 yaşındaki Tarço adında kedi sahiplenerek, bu konuda kendisini de eğitmek için evcil hayvan bakıcılığı kursuna gitti.

Bir teklif üzerine evcil hayvan bakıcılığına başlayan Tezcan, hayvanlara olan sevgisi sayesinde kendisine yeni bir meslek buldu.

Bazen 06.00'da başlayıp 24.00'de biten mesaisinde kedilere evde 2 saat ayırırken, sabah ve akşam birer saat olmak üzere de köpek gezdiren Tezcan, günde en fazla 5 eve gidebiliyor.

Yaklaşık 2 yıldır evcil hayvan bakıcılığı yapan Tezcan, işe önce evindeki minik dostlarının bakımını yaparak başlıyor, sonra da sokaktakileri besliyor.

- "Hayvan sevgisini evimde yaşamak istedim"

AA, Natali Tezcan'ın, minik dostlarının ihtiyaçlarını gidermek için şehirdeki koşuşturmaca içerisindeki bir gününe tanıklık etti.

Tezcan, AA muhabirin yaptığı açıklamada, 2 köpeğini kaybettikten sonra alışkın olduğu bu sevginin evinde devam etmesini isteyince tekrardan hayvan sahiplendiğini söyledi.

"Bu sevgi öyle bir şey ki zaman içerisinde tekrar sizi buluyor. Evde bu bağı kurmak ve bu sevgi alışverişinde bulunmak istiyorsunuz." diyen Tezcan, önce Paşa, ardından da Tarço'yu sahiplendiğini anlattı.

Günümüzde belediyelerin açtığı bilinçli hamilelik ve çocuk bakımı kurslarını görünce "Acaba bunun evcil hayvanlar için olanı var mıdır?" diye araştırma yaptığını ifade eden Tezcan, kendisini İSMEK'in Milli Eğitim Bakanlığı onaylı evcil hayvan bakıcılığı kursunda bulduğunu kaydetti.

Tezcan, yaklaşık 3 aylık eğitimden sonra sertifika aldığını ifade ederek, bir teklif üzerine de evcil hayvan bakıcılığı yapmaya başladığını söyledi.

Hayvan sahiplerinin evine anlaştığı gün ve saatte giderek kedi ve köpeklerin bakımını yapan Tezcan, evde önce hayvanların bulunduğu alanı kontrol ettiğini, ishal ve kusma gibi bir sağlık sorunu olup olmadığına baktığını anlattı.

- "Ev sahibinin gözü kulağı oluyorum"

Natali Tezcan, kedilerin bakımı için bir evde kaldığı iki saatte, kum temizliği, mama servisi, mama ve su kaplarının temizliği, tırnak kesimi, kulak ve çapak temizliği, tarama, oyun oynama, evi havalandırma, varsa çiçek sulama, balık ve kaplumbağa yemleme gibi ihtiyaçları gidermeye çalıştığını dile getirdi.

Evde kaldığı sürede hayvan sahibine de sürekli fotoğraf ve video göndererek anlık bildirimlerde bulunduğunu ifade eden Tezcan, "Aslında bir nevi o saat zarfında ev sahibinin gözü kulağı oluyorum. Benimle birlikte o evde yer almış oluyorlar." diye konuştu.

Natali Tezcan, İstanbul geneline hizmet verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul koşullarında ne yazık ki iş toplantıları, trafik durumu, zorunlu iş seyahatleri, yıllık izinler, sosyal çevre toplantıları, bayramlar ve resmi tatiller bazen evcil hayvanlarımızı ihmal etmemize sebep olabiliyor. Böyle durumlarda benden yardım almak istiyorlar. Bu durumlar en yoğun olduğum zamanlar oluyor. Böyle zamanlarda A planı olarak görevde oluyorum ve hizmet veriyorum. Aslında yaptığım bu işte pazarladığım şey; güven ve sevgi. Bu konuda insanları tatmin ve ikna edebilirsem devamlılığı sürüyor. Zaman benim tek sermayem her işte olduğu gibi."

- "Ev ziyaretlerini ihtiyaçlar belirliyor"

Natali Tezcan, ailevi, sağlık ve sosyal sorunlar nedeniyle muhasebeciliğe ara verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bu problemler manevi olarak biraz geri planda kalmama ve içe kapanmama sebep olmuştu. Bu iş benim için evden çıkma ve tekrar sosyalleşme için araç oldu. İki köpeği kaybettim ve bunun yas süreci bende biraz uzun sürdü. Ancak zaman içinde gerçekleşen bu durumlarla birlikte Paşa'nın gelişiyle, tabii ki ona çok şey borçluyum, şu an 50'ye yakın patili dostum var diyebilirim. Hepsi farklı evlerde, farklı sayılarda ama hepsi benim. O vesileyle sokaklardakiler de benim.

Yaklaşık bir yıldır benimsediğim bir minimal yaşam felsefesi var. Az eşya, az masraf ve çok huzur… Dolayısıyla kazandığım gelirin büyük çoğunluğunu evimdeki bakmakta olduğum hayvanlarla birlikte sokaktakilere kanalize edebiliyorum. Bu işe aslında part time olarak başlamıştım. Zaman içerisinde tam zamanlı bir iş haline dönüştü.

Anneniz, babanız, kardeşiniz hatta belki eşiniz zaman içerisinde sizi kapıda aynı coşkuyla karşılamayabiliyor. Bazı şeyler zaman içerisinde tükenebiliyor. Ancak onlar sadece anda yaşıyor oldukları için ne öncesi ne sonrasıyla, her seferinde sizi aynı coşkuyla karşılıyorlar. Bu yüzden ben de şimdilik yaklaşık 50 patili dostumuzun geçici annesi sıfatını taşıyorum, onları kucaklıyorum ve ihtiyaçlarını karşılıyorum.

Evleri ziyaret saatlerimi aslında doğrudan patili dostlarımız belirliyor. Onların ihtiyaç ve beklentileri özellikle ilaç kullanıyorlarsa düzenli kullanmaları gereken hallerde önceliğimiz ilaç kullanan kedi evleri oluyor. Bu nedenle saat 06.00'da da 24.00'te de vlerine gittiklerim oluyor."

- İleride bu alanda bir işletme kurmak istiyor

Şişli'de oturmasına rağmen İstanbul'un dört bir noktasına hizmet verdiğini ifade eden Tezcan, "Bu açıdan yoğunum. Ancak sigortam yok. Ama manevi güçle, onların sonsuz sevgi ve dualarıyla korunduğumu hissediyorum. Şu an için bu böyle ancak gelecekte kurmayı planladığımız işletmeyle birlikte eminim ben ve bana dahil olmak isteyen diğer arkadaşlarımızla birlikte bu işi geliştirip daha çok patili dostumuza hizmet veriyor olacağız." dedi.

Tezcan, bu işe ilk başladığında ailesi, sosyal çevresi ve arkadaşlarından olumsuz tepkiler aldığını dile getirerek, "Pek gündemde olmayan bir mesleğe alıştırmak adına onlara zaman vermem gerekiyordu. Kolay olmadı. Ancak bugün geldiğim noktada kedi ve köpek sahiplerinin düşünceleri, yaklaşımları ve teşekkürleriyle hem ben kendimi çok iyi hissediyorum hem bu vesileyle edindiğim sosyal çevreyle ailem de artık bana tam anlamıyla destek oluyor diyebilirim."

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evcil hayvan bakıcısı kedi Natali Tezcan sevimli pati

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