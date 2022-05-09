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Evcil hayvanlardan bulaşma ihtimali olabilir!

09.05.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizemli hepatit hastalığı son zamanlarda oldukça tedirginliğe neden oluyor. Birçok ülkede yayılan gizemli hepatite neyin sebep olduğu araştırılıyor. Çok ciddi sonuçlara neden olan gizemli hepatit hastalığının evcil hayvanlar yoluyla bulaşabileceği düşünülüyor.

Evcil hayvanlardan bulaşma ihtimali olabilir!

Gizemli hepatit dünyada ve ülkemizde gerginliğe sebep oluyor. Gün geçtikçe artan gizemli hepatit vakalarında ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Gizemli hepatite neden olan sebepler araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Hepatit Programı'nda çalışan Dr. Philippa Easterbrook, 1 Mayıs itibarıyla 20 ülkede salgınla bağlantılı 228 olası vaka olduğunu ve 50'den fazla vakanın araştırıldığını açıkladı. ABD'de ise 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen gizemli hepatit vakası nedeniyle 5 çocuk yaşamını yitirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), vakaların sebebini araştırdıklarını açıkladı.

EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞMA İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

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CDC'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, hastalığın 'evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini' araştırdıklarını belirtti. Butler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların %94'ünün hastaneye kaldırıldığını ve %14'ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi. CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

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Hastalığa yakalanan çocukların çoğunda, yorgunluk, iştahsızlık kusma, ishal, karın ağrısı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı ile ciltlerinde ve gözlerinde sararma gibi belirtiler görülüyor.

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