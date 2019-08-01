Evcil hayvanları için öğle saatlerine dikkat

Sıcak havanın hissedilir derecede artması sokak hayvanlarını olduğu kadar pet hayvanlarını da etkiliyor. Özellikle öğle saatlerinde temel ihtiyaçları için dışarı çıkarılan evcil hayvanların patilerinde yanma ve tahrişler meydana geliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede artması insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkileniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarılan pet hayvanları, ısınan asfalt ve kaldırımlar nedeniyle patilerinde yanma ve tahriş meydana gelebiliyor. Bununla birlikte alışveriş merkezleri ve marketlere alınmadığı için araçlarda bırakılan evcil hayvanlar da güneş çarpması nedeniyle kusma, halsizlik ve iştahsızlık ortaya çıkıyor.

“Aracın gölge ve serin bir alana bırakılması gerekiyor”

Konuyla ilgili konuşan Uzman Veteriner Hekimi Tuğba Çine, yaz aylarında araçlarda bırakılan evcil hayvanlar hakkında insanları uyararak, “Alışveriş merkezlerine gittiklerinde ya da herhangi bir markete giremediği için kedi ve köpekleri genelde araçta bırakılıyor. Bu tarz durumlarda dikkat etmemiz gereken şey, eğer mutlaka araç içerisine hayvanlarımızı bırakmamız gerekiyorsa aracın gölge ve serin bir alana bırakılması gerekiyor. İçerideki havanın sirkülasyonu için mutlaka az da olsa camın açık bırakılması gerekiyor. Bununla birlikte çok uzun süreli bırakılmaması lazım. Yani keyfi gezeceğimiz durumlarda mutlaka evcil hayvanımızı eve bırakıp daha sonrasında dışarı çıkmamız lazım. Ama acil durum veya kısa süreli bir şey varsa dediğim gibi gölge ve serin olabilecek çok uzatmadan ve içeriye hava girebilecek şekilde bırakılabilir. Kısa olmak şartıyla tabi ki” ifadelerini kullandı.