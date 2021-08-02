Evcil hayvanlarınızı mutlu edecek birbirinden şık ve kullanışlı ürünler

Evcil hayvanlarınızın bakımını kolaylaştıran ve onları mutlu eden birçok ürüne ulaşmak ürünlere ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Bu listemizde, hayvan dostlarımızın ev hayatını daha kaliteli hale getirecek ürünleri bir araya getirdik.

1- Dostlarınız için konforlu köşeler yaratın

Hayvan dostlarımızın ev içinde rahat edeceği köşeler oluşturmak onları mutlu ve huzurlu hissettirecek. Çift taraflı olarak kullanılabilen peluş kedi yatağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Bu süpürgeyle dostlarımızın yaşam alanları, her zaman temiz kalacak

Makine döşeme ve koltuklar için özel olarak tasarlanan başlığı sayesinde yüzeylerİ derinlemesine temizler. Evcil hayvan tüyleri için özel tasarlanmıştır. BISSELL 1987N Pet Hair Eraser evcil hayvanlar i̇çin özel başlıklıdır.

El tipi motorlu turbo başlığa sahip elektrikli süpürgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Artık onlar da doğada size eşlik edebilecek

Özel taşıma çantasına sahip kamp çadırı hayvanların kolay girip çıkması için özel tasarlanır. Fermuarlı ve nefes alan çadır hafiftir ve kolayca taşınır.

Evcil Hayvan Kamp Çadırına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Evde bakım keyfi için birbirinden profesyonel aletler

Bu bakım setini, saklama çantası sayesinde güvenle muhafaza etmek ve taşımak oldukça kolay. Makas ve tarakdan oluşan; profesyonel evcil hayvan bakım kuaför makası setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Dostlarınız bu zili çok sevecek

Hemde bir oyuncak olarak kullanılabilecek kaliteli metalden üretilen oyuncak zili kullanarak evcil hayvanınızı eğitebilirsiniz.

Rehomy evcil hayvan eğitim ziline BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Serinlemek onlarında hakkı...

Suya Dayanıklı PVC malzeme sayesinde su geçirmez. Delinme yırtılma, su sızıntısını önler ve dayanıklı, uzun ömürlü bir kullanım imkanı sağlar.

Katlanabilir pvc köpek kedi evcil hayvan yüzme havuzuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Tarayın, bakım yapın, tüylerini yumuşatın

Tek tuşa basarak tarama sonrasında tüylerin üste çıkması sağlanabilir. Ergonomik saplı özel tasarıma sahip andoer evcil hayvanlar için bakım fırçasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Bu tasma ile tüm kontrol sizde!

Evcil hayvanlara tasma eğitimi verebilirsiniz. Kontrollü uzayan tasma rahatça gezip dolaşmalarını sağlar. Pratik kullanıma sahip tasma ipi naylondur. uzun ip köpek eğitiminde güzel sonuçlar verir, i̇zleme tasmasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Dostlarınızın keyfi bozulmasın

Özel file yapısı ile dostlarınız için nefes alınabilen bir kapalı ortam oluşturur. Kolay taşıma sağlar. Eve tıkılıp kalmaz güvenle gezdirilebilirler.

Şeffaf seyahat evcil hayvan çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.



