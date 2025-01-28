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  4. Evcil hayvanlarla tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon, 33 kişi tutulandı

Evcil hayvanlarla tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon, 33 kişi tutulandı

28.01.2025 06:43
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Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Müşterilerini sosyal medyadan bulan kalpazanların bu defa evcil hayvanları kullandı.

Evcil hayvanlarla tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon, 33 kişi tutulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, şebekenin hesapçılarına transfer ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

110 MİLYONLUK PARA DİKKAT ÇEKTİ

Ekipler, incelemede birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 lira para giriş-çıkışı olduğunu tespit etti.

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7 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

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33 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dolandırıcı
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