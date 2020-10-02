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Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları

02.10.2020 02:55 | Son Güncelleme

Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları

Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları

Evcil hayvanlar harika dostlarımız. Ancak aynı zamanda bazı halleri de bir hayli gülünç de olabiliyor! Aptal köpekler, mutlu atlar ve komik kedilerden oluşan bu koleksiyon, bu yılki Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri için seçilen finalistlerden bazıları.

Yarışma profesyonel fotoğrafçılık tecrübesi olan tüm evcil hayvan sahiplerine açık. Kazananın 3 bin sterlin alacağı yarışma ödüllerinde toplanacak para hayvanlar için çalışan Blue Cross kuruluşuna bağışlanacak.

Kazanan fotoğraf 19 Kasım'da açıklanacak.

Ödülün yaratıcısı Tom Sullam, 2020 ödülleri için "Bu yılki katılımlar moralimizi yüksek tutmaya yaradı" diye konuştu.

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