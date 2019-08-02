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Evciler’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Evciler’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Afyonkarahisar’ın Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası S.B. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde sıkıştırılmış kalıp halinde 10.32 gram eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınıp Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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