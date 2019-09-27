HABER

Evcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kuaför Abdurrahman Uzar (44), yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 6 gün önce kaybolan kargasını sokak sokak gezerek arıyor.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kuaför Abdurrahman Uzar (44), yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 6 gün önce kaybolan kargasını sokak sokak gezerek arıyor.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan üç çocuk babası Abdurrahman Uzar, yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 'Rıfkı' adını verdiği kargası için iş yerinin önündeki ağacın üzerine yuva yaptı. Bahçenin dört yanına su kapları koyarak kargasına doğal yaşam alanı oluşturan Uzar, iki kez kaybolup bulunan 'Rıfkı'dan 6 gündür haber alamıyor. Her sabah iş yerine geldiğinde kargasının kendisini karşılayıp omzuna konduğunu, kimi zaman aracının camına konarak birlikte gezdiklerini söyleyen Uzar, kargasını görenlerin kendisine haber vermesini istedi.

Kargaların birbirine çok benzediğini hatırlatan Uzar, "Rıfkı ıslık sesine ve 'Oğlum gel' sözüne tepki veren evcil bir karga. Komşularımla, arkadaşlarımla iş yerimin önünde oyun oynayan bir canlı. Saatlerce zaman geçirdiğimiz oluyordu, kucağıma konup kendisini sevdirmeye bayılıyordu" dedi.

Kargasının kaçtığına inanmadığını anlatan Uzar, "Çünkü buraya çok alışık ve her gün beni kapıda karşılayan bir karga. Kaybolduğunu düşünüyorum. Belki başka bir karganın peşinden de gitmiş olabilir. Dönüş yolunu kaybettiğini düşünüyorum. Sokak sokak arıyorum. Birçok sosyal medya sitesinden de kargamın kaybolduğunu duyurmaya çalıştım" diye konuştu.

Kargaların toplum tarafından ürkütücü bulunduğunu, 'Besle kargayı oysun gözünü' sözüne de katılmadığını anlatan Uzar, "Saatlerce omzumda yatan bir canlıdan bahsediyorum. O da bir kuş sonuçta. Tek farkları zeki ve hafızalarının olması. Kargalar asla unutmaz. Rıfkı'nın beni unutacağını düşünmüyorum. Yeter ki barındığı noktayı bulayım, sesimi duyduğu an gelecektir" dedi.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Guava meyvesinden sirke üretiyorGuava meyvesinden sirke üretiyor
Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi olduBalık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.