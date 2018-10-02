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Evde 1 tabanca, 9 tüfek, 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 5 kilo 360 gram esrar, 1 tabanca ile 9 tüfek ele geçirilen ve gözaltına alınan E.K.

Evde 1 tabanca, 9 tüfek, 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 5 kilo 360 gram esrar, 1 tabanca ile 9 tüfek ele geçirilen ve gözaltına alınan E.K. (36), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Evde 1 tabanca, 9 tüfek, 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

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