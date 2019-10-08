Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, emekli maden işçisi Ş.Y. (54) yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ş.Y.'nin evinde 13 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Devrek ilçesinde yaşayan Ş.Y.’nin yasa dışı silah ticareti yaptığı ihbarını aldı. Ş.Y.’nin evine baskın yapan polis ekipleri 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 528 adet fişek ele geçirdi. Ş.Y. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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