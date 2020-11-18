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  4. Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

18.11.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Evde 30 dakikada sonuç veren korona test kiti onaylandı

ABD'nin gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA, dün 30 dakika içerisinde sonuç veren ilk evde COVID-19 test kiti için onay verdi.

Lucira Health tarafından üretilen tek kullanımlık teste evde kullanım için acil durum yetkisi verildi. FDA'nın açıklamasına göre kendi sağlık hizmetleri uzmanları tarafından COVID-19 olduğundan şüphelenilen 14 yaşındakiler ve daha büyükler
burunlarından sürüntü örneği alarak testi uygulayacabilecekler.

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FDA yetkilisi Stephen Hahn, "COVID-19 teşhis testleri evde uygulanabilse de bu test ilk defa tamamen kendi kendine uygulanabilecek ve evde sonuç verecek" dedi.

Moderna ve Pfizer'dan gelen olumlu aşı haberleri hastalıkla mücadele umutlarını artırsa da virüsün yayılmasını kontrol etmede test hala ana bir etken.

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