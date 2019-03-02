HABER

Evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini bekleyen 2 çocuğun hali yürek burkuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini beklemeleri yürek burkuyor.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan mahallesi 51 nolu sokak no 24’te ikamet eden ve 5 yıldır evli olan Bahar A.

Babaları madde bağımlısı olan ve anneleri de çaycılık yapan biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan iki çocuğun evde aç ve soğukta annelerinin işten gelmesini beklemeleri yürek burkuyor.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan mahallesi 51 nolu sokak no 24’te ikamet eden ve 5 yıldır evli olan Bahar A. 2 çocuğuna ve evine bakmak için sabah 6 da bir atölyede çaycılık yapmaya başlıyor. Biri 3,5 diğeri ise henüz 2,5 yaşında olan kız çocukları kiralık olan evlerinde tek başına evde aç ve soğukta annelerinin gelmesini bekliyor. Çocukların babası madde bağımlısı olması nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için aileye herhangi bir katkıda bulanamıyor.
Çocukların soğuktan dudakları titriyor
Çaresiz anne komşularının yardımıyla hayata tutanmaya çalışırken, komşuların kaydettiği görüntü ise yürek burkuyor. Soğuktan dudakları titreyen çocukların anneleri ise, yetkililerden kendisine yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Küçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye ettiKüçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye etti
Afrin şehidi Rıdvan Çevik, dualarla anıldıAfrin şehidi Rıdvan Çevik, dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki ünlü AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi! Tarih verip, duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Hakkari'den kahreden şehit haberi

TSK duyurdu! Cumartesi sabahı kahreden haber

Ege'de Kuşadası açıklarında deprem! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.