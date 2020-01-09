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  4. Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde merkez Antakya ilçesinde belirledikleri Suriye uyruklu H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda ‘Akrep’ isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 133 paket halinde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi H.A. ile beraberindeki Suriye uyruklu A.C. ve I.M., gözaltına alındı.

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