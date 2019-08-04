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Evde bakım aylığı ödemeleri 9 Ağustos'ta yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde ödeneceğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde ödeneceğini açıkladı. Bu kapsamda, ağustos ayında 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı'nda 4 günlük resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos 2019 tarihinde ödeneceğini açıkladı. Ağustos ayında 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacak. Evde bakım yardımının, engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödendiğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
Bu arada, evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 1305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren 1384 liraya yükseltilmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarılmıştı.

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