HABER

Evde bakım aylığı ödemeleri bayramdan önce

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.

Geçen yıl 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarıldığını anımsatan Selçuk, 2019 Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını bildirdi.

Selçuk, "Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak. Evde bakım yardımı engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödeniyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
Bakanlık açıkladı! ÖldürüldülerBakanlık açıkladı! Öldürüldüler
Maskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydularMaskeli hırsızlar Sultangazi'deki konfeksiyon atölyesini böyle soydular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 Ağustos evde bakım aylığı ödeme Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.