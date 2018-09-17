"Evde Bakım" ekipleri, yaşlılara yardım eli uzatıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Evde Bakım" ekipleri, yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Proje kapsamında ekipler, yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgilenerek, öz bakım ve ev temizliği konusunda yardım eli uzatıyor.
Belediyenin hizmetinden eşi Fatma Şener (63) ile yaklaşık bir yıldır yararlanan Hüseyin Şener (66), eşinin 10 yıl önce omurilik erimesine bağlı felç geçirdiğini ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşadığını belirterek, bir yıldır belediyeden aldıkları bakım hizmetinden memnun olduklarını söyledi.
-"Öz bakımını ben kendim yapıyordum"
Şener, eşinin hastalığı üzerine otobüs şoförlüğünü bıraktığını ifade ederek, “Benim hanımım hastalandı, felç oldu. Ben de şoförlüğü bıraktım. 3 sene kendisini arabada gezdirdim. 3 sene sonra yatalak hale düştü. Öz bakımını ben kendim yapıyordum. Belediyemize başvurduk, Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemiz bize yardımcı oldu. Personel evimize gelip, hanımın öz bakımı olarak tırnaklarını kesiyor, banyosunu yaptırıyorlar, saçını kesiyorlar ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar." dedi.
Gelen ekiplerin evin temizliğini de yaptıklarını kaydeden Şener, ekipler tarafından kendilerine haftada 3 gün yemek hizmetinin de verildiğini aktardı.
-"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"
Şener, yatağa bağımlı hastaya bakmanın zor olduğunu dile getirerek, "Yatana bakan, yatandan daha çok hasta oluyor. Ben 7 senedir bu hastanın tüm temizliğini kendim yaptım. Hastayı kaldırmaktan belimde fıtık oldu ve şu an fizik tedaviye başladım. Ben hastamı hiçbir zaman bırakmayacağım, ona sonuna kadar bakacağım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
-"Büyükşehir Belediyesi olmasaydı çok perişanlık yaşayacaktık"
Fatma Şener de eşinin kendisine 7 yıldır baktığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ve çalışanları olmasaydı, biz eşimizle çok perişanlık yaşayacaktık. Eşim daha yemek yapamıyor. Allah, belediyemizden razı olsun. Geliyorlar beni yıkıyorlar, evimizi temizliyorlar ve yemeğimizi getiriyorlar." ifadelerini kullandı.
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