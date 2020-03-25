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Evde bakım hizmetlerine en çok yaşlı ve kronik hastalar ihtiyaç duyuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisine alan ve ülkemizde de hızla yayılan koronavirüse karşı özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların evde kalarak risklerini azaltması kritik önem taşıyor. Peki olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı baş gösterirse? İşte bu noktada normal şartlarda hastaneye ya da yakın bir polikliniğe giderek faydalandığınız hizmetleri evinizde de alabileceğinizi belirten Acıbadem Mobil Sağlık Uzmanı Dr. Behiç Berk Kuğu; evde bakım hizmetleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Evde bakım hizmetlerine en çok yaşlı ve kronik hastalar ihtiyaç duyuyor

Ülkemizde de hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için değil hastaneye gitmek, sokağa çıkmak bile başlı başına bir tehdit oluştururken, evde bakım hizmeti günümüzde çok daha fazla önem taşıyor. Enjeksiyondan kan almaya, röntgen ve ultrasondan serum takma, yara bakımı ve pansumana dek bir çok hizmet, hastane ya da poliklinik yerine evde verilebiliyor. Yeni koronavirüs nedeniyle izolasyon tedbirlerinin en üst seviyede alındığı ülkemizde, özellikle yaşlı ve kronik hasta gruplarına söylenecek en güzel sözün “Evde kal, sağlıkla kal” olduğunu söyleyen Acıbadem Mobil Sağlık Uzmanı Dr. Behiç Berk Kuğu; evde bakım hizmetlerinin hastalara, kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara birçok fayda sağladığını belirterek, bu faydaları şöyle anlatıyor:

EVDE SAĞLIK HİZMETİNİN FAYDALARI

“Evde sağlık hizmetiyle hastane enfeksiyonu gibi çok önemli bir risk ortadan kaldırılırken hastanın oturduğu yerden tüm klinik süreci hastane ortamındaymışçasına takip edilebiliyor. Hasta yakınları da istedikleri an bütün tedavi ve bakım sürecinin nasıl yapıldığını takip edebiliyorlar. Hastalarımıza ihtiyaçları olan her türlü tıbbi ekipman ve malzemeyi temin ediyoruz. Kişiye özel bakım avantajı sağlayan evde bakım hizmeti, hastane psikolojisini yaşatmazken aynı zamanda zaman tasarrufu sağlıyor. Hastanın ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltiyor, sağlık hizmetine anında ulaşabilme düşüncesi kişide güven oluşturup korku ve endişelerini azaltıyor. Evde bakım sürecinin profesyonel sağlık çalışanları tarafından yürütülüyor olması ve sürekli bu çalışan personeli denetleyen kişilerin olması sistemin sorunsuz yürümesini sağlıyor.”

FARKLI BRANŞLARDA HEKİMLERLE GÖRÜŞME

Dr. Behiç Berk Kuğu, evde bakım hizmetleri sayesinde hastanın yaptırması gereken tahliller için aç karnına evden çıkarak hastaneye gitmesine gerek kalmadığını belirterek “Sağlık ekipleri evinize geliyor, tahliller için gereken kanı veya uygun örneği alıyor, daha sonra laboratuvar sonuçlarını adresinize teslim ediyor. Ayrıca 7/24 telefonda hizmet veren Medical Çağrı merkezini arayarak da gerek sonuçlarınızla ilgili doktorlardan görüş alabilir gerekse sağlık sorunlarınız hakkında doktorlardan bilgi alabilirsiniz” diyor. Dr. Behiç Berk Kuğu; kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı branşlarda -Çocuk Hastalıkları, Nöroloji, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları gibi- birçok branştan hekimin de evde hizmet sunabildiğini vurguluyor.

KRONİK HASTA VE YAKINLARININ EVDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN 9 KURAL

Eve ziyaretçi gelmesini kısıtlayın.
Hasta odasına girecek kişinin 1-2 metreden fazla yaklaşmamasına dikkat edin.
Hasta odasına girişte maske, eldiven vb koruyucu ekipmanları kullanın.
Hasta odasını ve evini mümkün oldukça havalandırın.
Mümkünse hasta odasına tek bir kişinin girmesine izin verin.
Evi ve hasta odasını sık sık temizleyin.
Yatağa bağımlı veya düşme riski olan hastalar için gerekli önlemleri alın. (Kenarlıklı karyola- yeterli aydınlatma- kuru zemin vb)
Özellikle diyabet hastalarının düzenli kan şekeri takibinin yapılmasına özen gösterin.
Astım ve KOAH’ı olan hastalar için hava nemlendirici kullanın, odasını yeterli düzeyde havalandırın ve toz olmayacak şekilde temizliğini sağlayın.

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