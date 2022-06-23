Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım maaşı 2022 Temmuz ödemesi Kurban Bayramı öncesi yatar mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Temmuz ayı ödemekerinin Kurban Bayramı öncesi yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı 2022 Temmuz ödemesi Kurban Bayramı öncesi yatar mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

Evde bakım maaşı geçtiğimiz dönemlerde bayram öncesi hesaplara yatırılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu



