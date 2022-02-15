Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 15 Şubat 2022 Salı

Evde bakım maaşı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şubat ayından itibaren ödeme tutarında değişikle gidileceği ifade edilerek muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların bakımına destek için verilen ödemelerin Şubat ayının 15'i ila 30'u arasında yapılacağı kaydedilmişti. 15 Şubat Salı gününün gelmesi sebebiyle vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 15 Şubat 2022 Salı Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste ve belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan destek ödemelerine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI? 15 ŞUBAT 2022 SALI

Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Destek ödemesi olarak yapılan evde bakım maaşı her ayın 15'i ila 30'u arasında yapılıyor.

15 Şubat 2022 Salı Evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR?

Evde bakım maaşı ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 15 ŞUBAT 2022 SALI BELLİ OLDU MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım maaşının yapıldığı iller henüz netleşmedi. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

Evde bakım maaşı henüz yatırılmadı, maaşların bugün yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerinin hesaba yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TC kimlik numarısı ile e-Devlet şifresi girilerek arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılması halinde açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılara ulaşılabilir.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.



