EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE! Evde bakım maaşı yattı mı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı 13 Haziran 2022 Pazartesi

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusunun yanıtı Evde bakım maaşı 2022 haziran ayı ödemelerinin yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını belirtmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu



