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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 HAZİRAN 2022! Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? 15 Haziran 2022 Çarşamba

15.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Haziran 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Güncel ödeme tablosu arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Peki Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba gününe ilişkin e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama sayfası...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 HAZİRAN 2022! Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? 15 Haziran 2022 Çarşamba

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve 15 Haziran 2022 Çarşamba günü ödemelerin hangi illere yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evde bakım maaşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü itibarıyla ödenmeye başladı. Peki Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama sayfası ve detaylar haberimizde...

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 15 Haziran 2022 Çarşamba günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 15 Haziran Çarşamba günü ödeme yapılan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATIRILDI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi (15 Haziran 2022):

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

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