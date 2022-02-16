Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi vatandaşlar araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri her ayın 15'i ila 30'u arasında yapılıyor. Dün evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı. Yaşadıkları iller için ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak eden vatandaşlar Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi açıklandı mı? Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Sorgulama nasıl yapılır? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 ŞUBAT 2022 LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

16 Şubat Çarşamba günü için evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri il il yapılıyor. 15 Şubat Salı günü yayımlanan listede ise Tokat, Diyarbakır, Osmaniye, Çanakkale, Edirne, Giresun, Afyonkarahisar, Ordu, Bolu, Kırıkkale, Ankara, Konya, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Siirt, Niğde, Şanlıurfa, Bilecik, Balıkesir, Antalya, Mersin, Samsun, Hatay, Sakarya, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bursa, Adana ve İzmir yer aldı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR?

Evde bakım maaşı ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldi.

Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerinin hesaba yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TC kimlik numarısı ile e-Devlet şifresi girilerek arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılması halinde açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılara ulaşılabilir.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.



