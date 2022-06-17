EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 HAZİRAN 2022! 17 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama 2022!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve 17 Haziran 2022 Cuma günü maaşların hangi illere yatırıldığı vatandaşlar tarafından merak edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki 17 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 17 HAZİRAN 2022 CUMA

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 15 Haziran 2022 Çarşamba günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 17 Haziran Cuma günü ödeme yapılan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATIRILDI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu



