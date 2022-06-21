EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 21 HAZİRAN 2022! Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? İşte il il güncel liste! 21 Haziran 2022 Salı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile 21 Haziran 2022 Salı günü ödemelerin hangi illere yapıldığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki 21 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...
Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 21 Haziran 2022 Salı günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 21 Haziran Salı günü ödeme yapılan iller...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi:
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
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