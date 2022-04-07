Evde bakım maaşı yatan iller 7 Nisan! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının Nisan ayında yatmaya başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde araştırılıyor. Peki; 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 NİSAN!

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Nisan ayı ödemeleri henüz başlamış değil, ödemeler başladığında haberimizden öğrenebileceksiniz.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kalkarsa kesilmiş olur.

Engellinin ve bakmakla yükümlü yakınlarının birlikte yaşadıkları ev ve kullandıkları araba evde bakım parsı alınmasına engel değildir. Ancak kiraya verilmiş başka bir gayrimenkul varsa kira gelir olarak hesaplanır. Gelir kriteri aşılmadığı sürece bakım parası alınmasına engel değildir.



