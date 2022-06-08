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  4. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2022 haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2022 haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 8 Haziran 2022 Çarşamba

08.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Engelli vatandaş ile ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan ödemeler her ay gerçekleştiriliyor. 535 bin kişinin yararlandığı evde bakım maaşı sorgulamaları ise E Devlet'ten yapılabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2022 haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Evde bakım maaşı 2022 haziran ayı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ödemeler 2 bin 299,79 TL olarak her ay farklı şehirlere farklı tarihlerde yapılıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2022 haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını belirtmişti.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

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